"Авиаударов тут боятся больше всего". Рассказ жителя Харькова

Пытаемся заниматься чем то полезным. Ходим за продуктами, общаемся с прохожими… Много параллелей, конечно, с перестройкой потому что все закрыто — киоски открываются продуктовые… Вот он открылся в девять часов утра — и до двух часов продает. Выстраиваются очереди… Молочный — так же. Мясной откроется завтра — и все это нужно выяснять и узнавать…

Последние пару-тройку дней мы стали больше времени проводить с отцом на улице — занимались просто какой-то, может быть, бессмысленной работой — типа снег убрать, перебраться в гараж, сделать какие-то вещи, просто чтобы заниматься чем-то полезным. Это очень сильно помогает в моральном плане — [лучше], чем просто сидеть на одном месте.

Как мне кажется, люди сейчас чувствуют себя несколько расслабленно — в плане выйти за продуктами и так далее. Обстрелы не прекратились, они как бы изменили просто вооружения, которым сейчас Харьков обстреливают.

И если бы удалось закрепиться, то это очень хороший военный успех — и, возможно, поэтому стало меньше огня артиллерийского огня из систем залпового огня по нам….

Российские войска были отодвинуты от окружной [дороги] Харькова. И, насколько я знаю, вчера [украинскими силами] был взят контроль над населенным пунктом Дергачев. Это довольно большой районный центр недалеко от границы Харькова к северу ближе к границе с Россией.

Вот это давит довольно сильно. Плюс авиабомбы, которые он сбрасывает, имеют намного более большую поражающуе силу (против укрытий, подвалов, где находятся люди), чем например тот же "Град" ли "Смерч".

"В последние несколько дней в Харькове стало несколько меньше обстрелов из стволов артиллерии, систем залпового огня, таких как "Град", "Смерч", "Вихрь". Но стало больше обстрелов ракетных — и больше наносится авиаударов. И это, на самом деле, как раз то, чего тут боятся больше всего. Все плюс-минус поняли, что делать, когда бьет "Град"… Но когда над тобой летает самолет, и в зимнем небе его еще не видно — его только слышно, и летает он как бы кругами, ты не совсем понимаешь, где он и куда он собирается нанести удар.

У мамы и сестры в эвакуации дела отлично. Они уже около недели находятся в Польше, арендовали дом за городом. Это очень удобно, поскольку у нас три собаки с сестрой, и там есть место, где с ними ходить в лес…





Жизнь в подвалах

В общем, хорошо все у нас в плане и здоровья, и моральном, и всех гуманитарных потребностей…

В нашем частном доме условия, я бы сказал, выше среднего. В этом плане нам, наверное, очень сильно повезло, что нам удалось как-то обставить [подвал], провести туда свет, [есть] обогреватели, электричество даже [удалось] протянуть туда. Поэтому мы можем [здесь] находиться, в принципе, сколь угодно долго — не у всех в подвалах есть такая же возможность.

Многие подвалы — это просто холодные помещения. Сегодня и следующие несколько дней в Харькове будет не меньше, чем минус 10, поэтому находиться там долго довольно сложно.

Проблемы какие-то были в основном с электричеством и с интернетом — но это, скажем так, не жизненно важные вещи. У многих моих знакомых были проблемы с теплом и светом, и с водой — без этого сложнее, чем без интернета, скажем так.

Город работает, коммунальные службы работают, МЧС работает. Как только утихают обстрелы, выезжают машины — на то, чтобы разбирать, тушить завалы, доставать людей и так далее. Буквально у моей знакомой завалило. Мы быстро сориентировались, была вызвана МЧС, им сказали сидеть и ничего не делать. Скоро вытащили. Все, слава богу, целы.

Сложный вопрос [есть ли пострадавшие и погибшие среди знакомых], потому что из тех, о ком я знаю, таких случаев нет. Но при этом коммуникация с друзьями близкими и родственниками очень затруднена… О многих людях ты просто не знаешь — или они не отвечают или в дороге.