Каллас: страны ЕС начнут развивать коллективную обороноспособность

”Нападение Путина на Украину изменило отношение всей Европы к вопросам обороны. Если раньше оборона считалась внутренним делом государства, то теперь мы всерьез обсуждаем возможности, как в сотрудничестве увеличить обороноспособность Европы в целом”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

”Во-первых, каждое государство должно вносить свою долю. Если все поднимут свои расходы хотя бы до двух процентов ВВП, мы сможем развивать новые возможности. Мы настолько сильны, насколько сильна армия каждой отдельно взятой страны. Вместе с тем ясно, что каждая страна в отдельности не может развивать все необходимые направления обороны, да это и неразумно. Поэтому мы обсуждали, как могло бы развиваться сотрудничество в сфере обороны, чтобы Европа была лучше защищена. Обсуждали развитие общеевропейских направлений обороноспособности, например, защиты воздушного пространства, навигации или оборонной промышленности”, — пояснила премьер-министр.

”Единая обороспособность нужна всем, не только тем государствам, которые имеют общую границу с Россией, но и всей Европе. Мы очень ясно видим, как война в Украине влияет на всех нас. Над укреплением безопасности Европы мы должны работать вместе с НАТО”, — добавила Каллас. ”С развитием обороноспособности очень тесно связана также энергетическая безопасность и наша собственная оборонная промышленность. Мы отберем у России рычаги влияния, если быстро уменьшим экспорт энергоносителей и увеличим инвестиции в оборонную промышленность. Мы уже занимаемся поиском альтернатив энергоносителей, что также стимулирует зеленую и цифровую революцию, благодаря которой мы обретем энергетическую независимость и более чистую окружающую среду”.