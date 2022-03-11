Россия может признать Meta экстремистской организацией. Чем это грозит пользователям Facebook и Instagram?

В пятницу Генпрокуратора направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России.

Следственный комитет России позже возбудил уголовное дело о призывах к насилию в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta. А Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России — доступ к соцсети будет ограничен с 14 марта, сообщил медиарегулятор.

Такую резкую реакцию российских властей вызвало решение Meta о временных изменениях в политике компании о разжигании ненависти в соцсетях. Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных на фоне вторжения России в Украину.

По данным агентства Рейтер, среди стран, где будут действовать новые правила — Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Украина, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Эстония.

Meta также решила временно не блокировать некоторые посты с пожеланиями смерти в адрес Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщило Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку компании. В компании подтвердили эту информацию.

"В связи с российским вторжением в Украину мы временно смягчаем требования к политическим выражениям, которые обычно нарушают наши правила как агрессивные высказывания — такие как "смерть российским захватчикам". Мы по-прежнему не допустим заслуживающих доверия призывов к насилию в отношении российских граждан", — сообщили в Meta.

В Следственном комитете России заявили, что эти действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, содействие террористической деятельности). В Роскомнадзоре заявили, что Instagram заблокирован из-за призывов материнской компании соцсети к совершению насильственных действий против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Пользователям грозит уголовная ответственность?



Короткий ответ — может грозить, но не сегодня.