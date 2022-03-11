В Эстонию хотят въехать в 2–3 раза больше граждан России, чем годом раньше

Хотя Эстония и прекратила выдачу виз гражданам России, они все еще могут ходатайствовать о долгосрочных визах или временном виде на жительство.

Именно два последних типа ходатайств и предоставили в этому году граждане России значительно больше, чем за тот же период прошлого года.

Ходатайств о предоставлении временного вида на жительство в период с 24 февраля по 9 марта 2021 года поступило 66, за тот же период этого года — 127. Ходатайств о предоставлении долгосрочной визы за тот же период прошлого года было 17, в этом году — уже 59.

Заместитель канцлера по внутренней безопасности, правоохранительной и миграционной политике Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар подтвердил, что в последнее время увеличилось количество въезжающих в Эстонию граждан Российской Федерации. "Вероятно, это связано с текущей ситуацией c безопасностью внутри страны", — сказал Коммусаар. "То, насколько много людей захотят въехать в Эстонию, во многом зависит от того, что происходит в самой России."

Могут ли у бегущих от путинского режима людей быть дурные намерения в отношении Эстонии, или они совершенно безопасны? По словам гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, он уверен в безопасности намерений этих людей. "На внешних границах Европейского союза мы проводим очень серьезный контроль, поэтому я уверен, что те, кто въезжают в Эстонии, тщательно проверены и не представляют опасности для внутренней безопасности нашей страны", — сказал Вахер.