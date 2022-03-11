Выпускники биофака МГУ назвали ложными заявления российских СМИ о разработке биооружия в Украине
Сообщество выпускников биологических факультетов российских вузов, в том числе Московского государственного университета, опубликовали открытое письмо к российским прогосударственным СМИ. В нем биологи обвиняют в журналистов в публикации ложных сведений о разработке биологического оружия в Украине. Текст письма составил и опубликовал на своей странице в Facebook кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог Евгений Левитин. Об этом пишет The Insider.
В письме говорится, что с 6 марта ”РИА Новости”, ”Газета.ру”, Russia Today, ”Фонтанка”, ”Комсомольская Правда” и другие издания писали, что Украина якобы экстренно устранила следы программы по созданию биологического оружия, которая финансировалась Пентагоном. Они также указывали, что документация об уничтожении особо опасных патогенов, в частности, возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, была изъята при захвате лабораторий.
Левитин подчеркнул, что порядочные журналисты обязаны были проконсультироваться с экспертами при написании такого материала, а не опираться исключительно на заявления официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
”Этого сделано не было. В данном случае предлагаемые СМИ ”доказательства”, очевидно лживы. Из них никак не следует ни наличие разработок биологического оружия, ни даже использования в лабораториях особо опасных патогенов. В списке уничтоженных штаммов, опубликованных ”РИА Новости” и другими российскими СМИ нет ни одного, относящегося к особо опасным. Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий. Заявление генерала Конашенкова о наличии задокументированных в представленном материале штаммах ”чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры” является чистым вымыслом”, — говорится в письме.
При этом, по словам биолога, даже если бы следы опасных штаммов действительно были бы обнаружены в украинских лабораториях, это не являлось бы доказательством того, что Киев участвовал в разработке биологического оружия.
”В дополнение следует отметить, что совершенно дикая идея о существовании особой ”ДНК славян, против которых должно было быть применено специальное биологическое оружие”, муссируемое российскими СМИ, представляет собой бред для каждого знакомого со школьным курсом биологии. Такие заявления восходят теориям немецких национал-социалистов с их культом ”арийской высшей расы”, — добавил он.
В заключении Левитин подчеркнул, что сообщество выпускников требует прекратить ”лживые, абсолютно ни на чем не основанные и провоцирующие ненависть заявления”.
”Требуем опубликовать опровержение лживой информации”, — говорится в письме.
Подробнее о каких именно опасных инфекциях шла речь в опубликованных списках, и почему они не представляют угрозу, Левитин рассказал в интервью TJournal. Так, например, в перечне был указан патоген Corynebacterium diphtheriae. Он действительно является потенциально опасным, однако данный патоген совершенно непригоден для широкого распространения.
”Очень трудно заразиться дифтерией, пока вам в горло не вольют полную ложку этой культуры — вот тогда вам будет плохо”, — пояснил ученый.
Другой препарат — Corynebacterium pseudodiphteriticum. Это бактерии, которые являются частью нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей и кожи человека. Таким образом, патогеном его можно назвать лишь условно.
”Он может нанести вред здоровью человека только в условиях иммунного дефицита”, — отметил Левитин.
В ходе разговора с журналистами, биолог также опроверг информацию об опасности указанных в списках препаратов Corynebacterium xerosis, Baсillus lihenifprmus ”С”, Baсillus stearothermophilis, Staphilococcus aureus, Escherichia coli, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae. Он пояснил, что все это условные патогены, за исключением Clostridium diphtheriae. Однако и его нельзя отнести к группе особо опасных.
Информация о том, что Украина якобы разрабатывала биологическое оружие против России, распространились на фоне вторжения российских войск на территорию Украины. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин 24 февраля. Российские власти и федеральные СМИ преподносят информацию о войне, как о проведении ”специальной военной операции” для защиты жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР ”от геноцида”. При этом войска наступают на территории и за пределами этих республик, а также ведут обстрелы жилых кварталов.
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