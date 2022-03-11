Выпускники биофака МГУ назвали ложными заявления российских СМИ о разработке биооружия в Украине

В письме говорится, что с 6 марта ”РИА Новости”, ”Газета.ру”, Russia Today, ”Фонтанка”, ”Комсомольская Правда” и другие издания писали, что Украина якобы экстренно устранила следы программы по созданию биологического оружия, которая финансировалась Пентагоном. Они также указывали, что документация об уничтожении особо опасных патогенов, в частности, возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, была изъята при захвате лабораторий.

Левитин подчеркнул, что порядочные журналисты обязаны были проконсультироваться с экспертами при написании такого материала, а не опираться исключительно на заявления официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

”Этого сделано не было. В данном случае предлагаемые СМИ ”доказательства”, очевидно лживы. Из них никак не следует ни наличие разработок биологического оружия, ни даже использования в лабораториях особо опасных патогенов. В списке уничтоженных штаммов, опубликованных ”РИА Новости” и другими российскими СМИ нет ни одного, относящегося к особо опасным. Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий. Заявление генерала Конашенкова о наличии задокументированных в представленном материале штаммах ”чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры” является чистым вымыслом”, — говорится в письме.

При этом, по словам биолога, даже если бы следы опасных штаммов действительно были бы обнаружены в украинских лабораториях, это не являлось бы доказательством того, что Киев участвовал в разработке биологического оружия.

”В дополнение следует отметить, что совершенно дикая идея о существовании особой ”ДНК славян, против которых должно было быть применено специальное биологическое оружие”, муссируемое российскими СМИ, представляет собой бред для каждого знакомого со школьным курсом биологии. Такие заявления восходят теориям немецких национал-социалистов с их культом ”арийской высшей расы”, — добавил он.