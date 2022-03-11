США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты

В указе говорится о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот американских долларов правительству РФ или любому человеку, находящемуся в России. Ограничения распространяются в том числе на американских граждан и американские компании в других странах.

Этим же указом Байден утвердил ранее анонсированные ограничения импорта из России. Под запрет попали импорт водки и других алкогольных напитков, морепродуктов, а также алмазов. Также президент США наложит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Евросоюз в начале марта запретил экспорт и ввоз банкнот евро в Россию в рамках очередного санкционного пакета, введенного из-за российского вторжения в Украину. Исключение сделали, если евро в личных целях используют граждане, прибывающие в Россию.



