Selver распродаст продукцию российского и белорусского производства и пожертвует доходы Украине

”Мы все сопереживаем украинскому народу, и стремимся оказать любую возможную помощь. Среди прочего, мы прекратили продажу продукции российского и белорусского происхождения. Мы получили как громкие требования убрать товар, так и обратную связь в виде непонимания, почему товар не продается. На складах Selver хранятся пригодные к употреблению продукты, за которые производителю уже заплатили. Нами принято решение распродать складские запасы и пожертвовать доходы от продаж в поддержку Украины”, — сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.

Продукция будет постепенно возвращаться в продажу в ближайшие дни. Товары, заказанные для складов, будут распроданы, а дальнейшие поставки российской и белорусской продукции приостановлены.

Помимо доходов от продажи товаров производства санкционированных государств, Selver собирал пожертвования в натуральной форме для Красного Креста в качестве гуманитарной помощи. С помощью Selver Красному Кресту было направлено 13 полностью загруженных грузовых автомобилей, вместивших около ста поддонов с пожертвованиями от отзывчивых людей. Кроме того, с 26 февраля Selver в составе концерна Tallinna Kaubamaja Grupp собирает финансовые пожертвования для Эстонского Красного Креста.

Вместе с таллиннским и тартуским Kaubamaja и магазинами I.L.U. на предприятиях группы в качестве пожертвований были собраны тысячи евро, сбор пожертвований продолжается.

Предприятием NG Investeeringud, являющимся крупным акционером Tallinna Kaubamaja Grup AS, пожертвовано 100 000 евро в пользу Riigikaitse Edendamise SA на поддержку лечения в Эстонии или других странах жертв войны в Украине.

Кроме того, Selver сотрудничал с предприятием MTÜ Pagulasabi, через которое на польскую границу отправлялись продукты и вещи для приема украинских военных беженцев, которые передвигались в холоде и испытывали недостаток в еде.

В базирующуюся на эстонском капитале сеть розничной торговли Selver входит интернет-магазин с доставкой по всей Эстонии, 70 магазинов Selver, 2 магазина Delice, мобильный магазин Selver, кафе, а также дочернее предприятие Kulinaaria OÜ. Общая торговая площадь составляет 114,8 тысячи м². Сеть Selver принадлежит биржевому предприятию — концерну Tallinna Kaubamaja. Selver обеспечивает работой примерно 3200 человек. В 2021 консолидированный доход от продаж составил 570,1 миллиона евро, в течение года клиенты совершили 42,4 миллиона покупок.