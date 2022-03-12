Бригадный генерал Вахур Карус: если россияне выиграют эту войну, то и нас они в покое не оставят

Время играет не в пользу России

Если посмотреть на то, что есть в открытых источниках (беседовали мы во вторник — ред.), то окажется, что российские войска пытаются окружить Киев и при этом проводить атаки в районе городов Сумы и Харьков. Успехов они достигли в районе Одессы, Запорожья и Мариуполя. На юге нужно смотреть, куда россияне направят острие своей атаки. Сейчас у них там три совершенно разных направления, которые нужно поддерживать. Им нужно решить, в какую сторону нападение прекратить, а в какую — направить силы для продвижения вперед.

Российские войска хотят захватить Одессу, чтобы отрезать Украину от моря, потому что Одесса — единственный оставшийся у Украины большой портовый город. Помимо этого, захват Одессы позволил бы создать наземное сообщение с Приднестровьем. Россия уже контролирует Беларусь и теперь хочет захватить Украину. Следующей станет Молдова. Такое развитие событий даст России шанс эффективно контролировать регионы, граничащие с НАТО и создаст для нее защитную буферную зону.