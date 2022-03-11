Звонки между Эстонией и Украиной станут в два раза дешевле
С понедельника из Эстонии на номера с обычными тарифами в Украине можно звонить по тарифу 0,30 € за минуту, а отправлять текстовые сообщения – по тарифу 0,11€ за сообщение. Новый разговорный тариф в два раза ниже обычного тарифа. Elisa предлагает такие звонки по себестоимости, то есть без прибыли. Также с понедельника действует льготный тариф входящих и исходящих звонков для клиентов в Украине: 0,30 € за минуту.
Эти новые тарифы первоначально действуют до конца марта и доступны всем договорным частным и бизнес-клиентам Elisa Eesti, клиентам Elisa Teleteenused со стационарным телефонами, а также клиентам с разговорными картами ZEN и Elisa. Elisa пожертвовала спасающимся у нас от войны в Украине беженцам 2000 разговорных карт, чтобы эти люди могли поддерживать контакт с близкими и потреблять услуги связи в Эстонии.