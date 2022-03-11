Звонки между Эстонией и Украиной станут в два раза дешевле

С понедельника из Эстонии на номера с обычными тарифами в Украине можно звонить по тарифу 0,30 € за минуту, а отправлять текстовые сообщения – по тарифу 0,11€ за сообщение. Новый разговорный тариф в два раза ниже обычного тарифа. Elisa предлагает такие звонки по себестоимости, то есть без прибыли. Также с понедельника действует льготный тариф входящих и исходящих звонков для клиентов в Украине: 0,30 € за минуту.