ГРАФИК | Завтра цена на электричество будет стабильной, но в вечерние часы резко подорожает

Завтра биржевая цена на электричество будет оставаться стабильной в течение всего дня, однако, в вечерние часы поднимется. С 2 до 5 часов утра цена на электричество будет ниже 100 евро за мегаватт-час. С 6 часов утра до 2 часов дня цена поднимется выше 100 евро. С 2 часов дня до 4 часов вечера цена вновь опустится ниже 100 евро за мегаватт-час. После этого цена начнет повышаться. С 7 часов вечера цена на электричество поднимется выше 200 евро, после этого вновь начнет опускаться, однако, всё еще будет составлять больше 120 евро. Самая низкая цена будет в 4 часа вечера — 57,98 евро за мегаватт-час. Самая высокая в 7 вечера — 225,03 евро за мегаватт-час.