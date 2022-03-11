"ЧВК Вагнера" начала широкий набор наемников на войну с Украиной. Берут всех

"По просьбам трудящихся открыт набор в охрану на ближнее зарубежье". 28 февраля, когда российское вторжение продолжалось уже несколько дней, такие объявления начали появляться в пабликах, через которые раньше шла вербовка наемников в "ЧВК Вагнера".

Под новый конфликт для потенциальных наемников сняли почти все ограничения, существовавшие ранее: если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны до 2014 года, то теперь на пункт вербовки в Молькино под Краснодаром приглашают и жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и жителей аннексированного Крыма, и иностранцев, сохранился лишь запрет на наем граждан Грузии. Наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой.



Один из наемников переслал Русской службе Би-би-си сообщение, которое рассылают в их внутренних ветеранских чатах: "Господа! Кто хочет покушать "сало", пишите мне. Действующих сотрудников без косяков на пикник не приглашают. Долги ФССП — по****. Загран — по****. Справки — по****. ЛДНР, Крым приглашаем очень. У кого были проблемы с трудоустройством у нас — звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам — звоните. Повторяю, на пикник приглашаем покушать "сало".

Еще осенью 2021 года бывшие наемники жаловались, что в "ЧВК Вагнера" перестали принимать тех, кто родился на территории Крыма или самопровозглашенных ДНР и ЛНР, опасаясь, что среди них могут оказаться украинские диверсанты. При этом в объявлениях подчеркивают, что работа по прежним контрактам не приостанавливается и перебрасывать обратно в Россию наемников из африканских стран пока не планируется.

"Парни, всё в штатном режиме, без изменений. Африка под землю не провалилась. Когда концерт Газманова в Киеве — не знаю. Единственное, авиарейсы на юге отменили, учитывайте это, добирайтесь другим транспортом до Краснодара", — предупреждают потенциальных новичков в одном из объявлений.