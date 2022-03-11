"Время играет против Путина": эксперты о театре военных действий в Украине

Российской армии не хватает личного состава, чтобы брать все крупные украинские города штурмом, предположил в разговоре с Би-би-си Франц-Стефан Гади, сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

Но пока и эта тактика не является крайне успешной — мэр ни одного относительно крупного города не пошел на сдачу в обмен на гарантии безопасности. "И понятно, почему: даже если какой-нибудь мэр так сделает, совершенно очевидно, что жители города не согласятся с этим", — говорит Левиев.

С этим отпором Левиев связывает смену тактики российской армии — теперь она окружает города, отрезает их от снабжения, обстреливает их из систем залпового огня, сбрасывает авиабомбы — и предлагает мэрам сдать город, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

"Видимо, они рассчитывали, что не будет такого ожесточенного сопротивления со стороны местных жителей, территориальных сил обороны и украинской армии, и будет легче захватить города, — считает Левиев. — Этого не случилось, потому что везде — даже в Харькове — их встречают как оккупантов и захватчиков".

К западу от Киева российская армия контролирует часть Житомирской трассы, которая имеет принципиальное значение, а также держит под контролем Ирпень и Бучу.

Мариуполь остается в блокаде, но не сдается, Харьков даже не окружен, однако российские войска сумели обойти Николаев, продолжают атаковать на Черниговском и Сумском направлениях, говорит специалист.

Наступление российской армии продолжается, хотя оно и оказалось очень медленным — за две недели был захвачен лишь один областной центр, Херсон с населением меньше 300 тыс. человек, и ни одного крупного города, подчеркивает Руслан Левиев, основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

При этом специалисты ожидают усиления обстрелов городов и блокады или штурма Киева — возможно, для достижения максимального результата перед началом настоящих переговоров.

Российские власти называют свои действия "спецоперацией" и говорят, что она идет по плану. Однако эксперты подчеркивают, что окруженные города отказываются сдаваться, украинцы встречают российскую армию как захватчиков, и ее наступление продвигается крайне медленно и со значительными потерями.

"У украинских сил было достаточно времени, чтобы окопаться, подготовить оборонительные позиции, установить структуры командования и управления и разбить городской ландшафт на отдельные секторы многоуровневой обороны, — говорит Гади. — Одним из ключевых факторов в городских боях будет боевой дух. У украинцев до сих пор было в нем преимущество, но это, конечно, может измениться, если города будут отрезаны и в них закончатся припасы".

В материалах публицистов, наблюдающих за ходом конфликта через соцсети, порой встречается оценка, по которой российская армия эту войну проигрывает. Эксперты говорят, что это искаженное представление.

"Есть некоторый перекос за счет того, что украинские силы много снимают потери российских сил и практически ничего не говорят о своих потерях. Мы предполагаем, что потери у украинцев схожие, может быть, чуть меньше, чем у России, но схожие", — считает Левиев.

По его словам, иногда в соцсетях создается "ощущение постоянных победных реляций — наступление застряло, колонны завязли, солдаты российские демотивированы, голодные, топлива нет, еды нет, — звучит так, как будто завтра они пойдут с белым флагом сдаваться".

Эксперт подчеркивает — наступление увязает, буксует, но оно продвигается.

"Операция идет по плану", но в Украине воюют срочники

Российские власти не признают неудач в войне. "Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются", — говорил президент Владимир Путин на прошлой неделе.



Однако Минобороны РФ было вынуждено признать и потери российских войск, и "несколько фактов" участия в "спецоперации" солдат-срочников — что вызвало критику в том числе Кремля. Однако потери были признаны лишь однажды — 2 марта. Тогда было заявлено о 498 погибших российских военных, и с тех пор эта цифра не обновлялась.