ВИДЕО | Глава эстонской разведки: могут ли отстранить Путина от власти?

По словам Марго Гросберга, украинцы c успехом уничтожают логистику российских войск: им удалось нанести серьезный урон вооруженным силам Российской Федерации.

Одним из следующих стратегических ходов со стороны России, по словам Гросберга, могла бы быть высадка морского десанта в Одессе в том случае, если они не достигнут успеха на суше. ”Но для того чтобы отправить туда десант, сначала необходимо захватить Николаев и атаковать город с другой стороны, — рассказывает Гросберг. — Без этого совершать высадку десанта в Одессе — это по сути самоубийство, так как они не смогут перебросить туда такое количество подразделений, которое сможет выстоять в течение нескольких недель и месяцев”.

Гросберг не может сказать, есть ли в планах у России дойти через завоёванные территории до Приднестровья. ”Думаю, что в результате своего завоевательного похода они бы хотели дойти до самой границы Польши. Однако, как это всё будет происходить, прокомментировать сложно”.

"Чем больше российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру Украины, тем быстрее падает боевой дух и энтузиазм украинцев, — подмечает Гросберг. — Но до сих пор они очень хорошо отстаивали свои позиции во всех городах”.

На вопрос репортера Delfi, насколько вероятным ему кажется свержение Путина в России, Гросберг ответил: ”На сегодняшний день нет никаких признаков того, что это могло бы случиться. Президент за время пребывания у власти выстроил такое законодательство и создал такую репрессивную машину, которая без тени сомнения может задавить любую гражданскую инициативу самым ужасным способом.

Оценить, что происходит среди людей Путина и может ли подобное случиться в этом кругу, крайне сложно, так как его окружение очень ограничено и сам Путин в последнее время держится от всех на большом расстоянии. Я скорее склоняюсь к тому, что свержение Путина было бы осуществить очень сложо, если вообще возможно”.