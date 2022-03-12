НЕПУБ ВИДЕО|Начальник разведовательного центра Гросберг отвечает: могут ли отстранить Путина от власти?

По словам Марго Гросберга, украинцы были довольно успешны в истреблении тылового обеспечения российских войск: им удалось нанести серьезный урон по вооруженным силам Российской федерации.

Одним из следующих стратегических ходов со стороны России, по словам Гросберга, могла бы быть высадка морского десанта в Одессе, в том случае, если они не будут достаточно успешны на суше. “Но для того, чтобы отправить туда десант, сначала необходимо захватить Николаев и атаковать город с другой стороны”, - рассказывает Гросберг, - “Без этого совершать высадку десанта в Одессе - это, по сути, самоубийство, так как они не смогут перебросить туда такое количество единиц, которые смогли бы выстоять в течение недель и месяцев”.

Гросберг не может сказать, есть ли в планах у России обеспечить выход на Приднестровье с завоёванных территорий. “Думаю, что они бы хотели в результате своего завоевательного похода дойти аж до границы Польши. Однако, как это всё будет происходить, прокомментировать сложно”.

Чем больше российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру Украины, тем быстрее падает дух и боевой энтузиазм у украинцев”, - подмечает Гросберг, - “Но до сих пор они очень хорошо отстаивали свои позиции во всех городах”.

Репортер Delfi спрашивает у Гросберга, насколько вероятным ему кажется свержение Путина в России.

“На сегодняшний день нет никаких признаков того, что это могло бы случится”, - отвечает Гросберг. “Президент за время нахождения у власти выстроил такое законодательство и такую репрессивную машину, которая, не моргнув взглядом, может задавить любую гражданскую инициативу самым ужасным способом.

Что происходит в кругу людей Путина и может ли это случится там, крайне сложно оценить, так как его окружение очень ограничено и Путин сам в последнее время держится подальше от всего, чего только возможно. Я, скорее, склоняюсь к тому, что свержение Путина было бы очень сложным, если вообще возможным”

Боится ли Путин людей из своего окружения? “Я не уверен, насколько именно боится, но, наблюдая за тем, как он выступал на совете федерации из другого конце зала и как он встречался с начальником штаба и министром обороны, сидя за другим концом десятиметрового стола, можно сказать, что он им особо не доверяет”, - дополняет Гросберг.