КАРТА | Количество коронавируса в сточных водах за неделю увеличилось

Согласно результатам исследования, коронавирус снова очень широко распространен в Тарту и Вильянди, то же самое можно сказать и об Ахтме, а что касается небольших населенных пунктов и городов, вирус широко распространен в Рапла, Лаагри и Локса.

Предположительное число носителей коронавируса в Южной Эстонии увеличилось и в Выру — вирус там теперь тоже широко распространен.

В Таллинне и Нарве в течение недели не было замечено серьезных изменений, и распространение вируса там обширное. Согласно результатам мониторинга, на этот раз в Тюри и Курессааре носителей вируса нет или их очень мало.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.