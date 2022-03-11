Новости Эстонии
11.03.2022, 15:55

КАРТА | Количество коронавируса в сточных водах за неделю увеличилось

 
Delfi
Positiivne COVID-kiirtest.
Positiivne COVID-kiirtest.
Foto: Argo Ingver

Если на прошлой неделе результаты мониторинга сточных вод, проведенного Департаментом здоровья, дали надежду на то, что в ближайшие недели заболеваемость COVID-19 в Эстонии начнет снижаться, то, согласно недавним результатам, количество обнаруженных частиц коронавируса в сточных водах, преимущественно в городах южной Эстонии, вновь увеличилось, передает RusERR.

Согласно результатам исследования, коронавирус снова очень широко распространен в Тарту и Вильянди, то же самое можно сказать и об Ахтме, а что касается небольших населенных пунктов и городов, вирус широко распространен в Рапла, Лаагри и Локса.

Предположительное число носителей коронавируса в Южной Эстонии увеличилось и в Выру — вирус там теперь тоже широко распространен.

В Таллинне и Нарве в течение недели не было замечено серьезных изменений, и распространение вируса там обширное. Согласно результатам мониторинга, на этот раз в Тюри и Курессааре носителей вируса нет или их очень мало.

Kaart koroonaviiruse sisaldusest reovees.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии