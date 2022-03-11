11.03.2022, 14:00
Несчастный случай на производстве: металлическая конструкция насмерть придавила человека
Foto: Jaanus Lensment
Вчера в Тарту в результате производственной травмы погиб человек.
10 марта утром центр тревоги получил сообщение о том, что на территории предприятия в деревне Тяхтвете в Тарту при выгрузке из грузового автомобиля металлическая конструкция упала на 59-летнего мужчину. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что мужчина скончался на месте.
Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного расследования.
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