Автомобиль вылетел в кювет: водителя нашли мертвым в нескольких десятках метров от машины

По имеющимся данным, легковой автомобиль Toyota Corolla двигался на 1 км шоссе Курвитса-Хутита, когда при повороте направо водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет. После аварии 69-летний водитель смог самостоятельно выбраться из машины, но вызвать скорую не успел. Его тело было найдено в нескольких десятках метрах от авто. Внешних повреждений на теле не было, в связи с чем можно предположить, что мужчине стало плохо, сообщили в полиции.