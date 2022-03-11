КАРТА | Война в Украине по состоянию на 11 марта: российская армия продолжает окружать города

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Украинская армия остановила и уничтожила несколько танковых колонн, приближавшихся к Киеву, но т. н. основной колонне удалось передислоцироваться. По данным ВСУ, за последние сутки Россия нанесла бомбовые удары по ряду мирных районов. Продолжаются бомбардировки Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева и Чернигова. Российские войска намерены создать сухопутный коридор между Крымом и материковой частью России.