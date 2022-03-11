11.03.2022, 10:17
Circle K снизила цены на бензин и дизель
Таким образом, литр 95-го моторного топлива составляет 1,949 евро, литр дизеля (D) также стоит 1, 949 евро.
”Цены на сырую нефть и моторное топливо на мировом рынке резко выросли после агрессии России против Украины. Сейчас цены на мировом рынке стали снижаться, что позволяет и розничным продавцам уменьшать стоимость”, — сообщил руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K AS Индрек Сасси.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.