Circle K снизила цены на бензин и дизель

”Цены на сырую нефть и моторное топливо на мировом рынке резко выросли после агрессии России против Украины. Сейчас цены на мировом рынке стали снижаться, что позволяет и розничным продавцам уменьшать стоимость”, — сообщил руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K AS Индрек Сасси.