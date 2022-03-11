Экономика
11.03.2022, 10:17

Circle K снизила цены на бензин и дизель

 
Circle K tankla
Circle K tankla
Foto: Ilmar Saabas

Вчера, 10 марта, сеть автозаправок Circle K снизила цены на топливо на 9 центов/литр на бензин и на 10 центов/литр на дизель соответственно.

Таким образом, литр 95-го моторного топлива составляет 1,949 евро, литр дизеля (D) также стоит 1, 949 евро.

”Цены на сырую нефть и моторное топливо на мировом рынке резко выросли после агрессии России против Украины. Сейчас цены на мировом рынке стали снижаться, что позволяет и розничным продавцам уменьшать стоимость”, — сообщил руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K AS Индрек Сасси.

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