За сутки в Эстонии прибавилось 2167 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По состоянию на утро 11 марта в больнице находятся 599 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 242 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 158, или 65,3%, не вакцинированы и 84, или 34,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,6 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 5,2 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 28 симптоматических пациентов с COVID-19 в день. Умерло десять зараженных коронавирусом: 58-летняя женщина. 63-летний мужчина, 70-летний мужчина, 73-летняя женщина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летний мужчина, 88-летняя женщина и 94-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 5 205 результатов теста, из которых 2 167 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 162 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 193 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 912 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 95. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 436 575 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,2%.

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