”Не было в роддоме ”Азова”". Автор облетевших весь мир фотографий ответил на ”разоблачение” МИДа РФ

”Мы сняли то, что было. Это был авиаудар, была больница полная людей. Выходили люди из подвала и из здания — мы снимали. Там не было ”Азова”, — сказал фотограф.

Издание AP накануне опубликовало фотографии Малолетки из роддома, на нескольких из них была пострадавшая беременная женщина. Посольство РФ в Лондоне заявило, что фотографии с выводимой из обстрелянного российскими силами беременной женщиной являются ”постановочными”.

Спикер российского МИД Мария Захарова в разговоре с The Insider отказалась сообщить, будет ли министерство извиняться за ложные обвинения своего представительства в Великобритании в отношении беременной женщины и заявила, что верит заявлению Минобороны о постановочности этих кадров. (В частности, российское представительство утверждало, что у пострадавшей женщины ”очень реалистичный макияж”).

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что российская армия целенаправленно разбомбила роддом в Мариуполе. Глава дипведомства подчеркнул, что Россия считает этот роддом военной целью. Однако в ходе удара погибли три мирных жителя, включая маленького ребенка. Еще 17 человек, среди которых роженицы, дети и персонал больницы, получили ранения.

”Несколько дней назад на заседании Совбеза ООН были предоставлены факты российской делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном ”Азов” и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона ”Азов” ”, — заявил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталии.

За четыре часа до обстрела роддома во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что националисты освободили роддом в Мариуполе, чтобы сделать его своей военной базой. По ее словам, якобы нацбаты специально выгнали из роддома весь персонал, включая женщин и детей, чтобы полностью его переоборудовать под огневые позиции.