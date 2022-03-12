Стыдно быть русским? Как поддерживать Украину, не разжигая межнациональную рознь

Нужно прекращать охоту на ведьм, прекращать искать виноватых там, где их нет и быть не может. Если кого-то искренне огорчает то, что происходит в Украине, гораздо эффективнее будет направить свою энергию в помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается. Можно даже тратить на это все свое свободное время, если нет мочи справиться с болью и злобой. Вы за мир? Разжигание ненависти миру не способствует, а лишь еще больше усиливает вражду и войну, которая такими темпами никогда не закончится.

Каким образом мы, граждане Эстонии, родившиеся здесь, в свободной стране, и прожившие здесь всю свою жизнь, причастны к войне? Многие из нас и в России-то никогда не бывали. По этой логике, получается, и все мусульмане несут ответственность за терроризм? Все немцы несут ответственность за Холокост? Все американцы несут ответственность за бомбежку Югославии?

Время тревожное, люди в отчаянии, и чисто по-человечески я могу понять злобу украинцев, которые сейчас теряют все, что дорого сердцу. Понять я не могу некоторых жителей Эстонии, у которых есть крыша над головой, мягкая постель, холодильник, полный еды, и работа со стабильной зарплатой. И эти люди, находящиеся в комфортных условиях, обрушивают ненависть на весь русский народ.

Однако сейчас, когда эмоции накалены до предела, не все в состоянии видеть эту разницу, и, желая поддержать украинский народ, разжигают межнациональную рознь в отношении всех русских и даже всех русскоговорящих.

"Это не война русского народа против Украины и украинцев. Это война президента Путина." — сказал президент Эстонии Алар Карис на акции в поддержку Украины на площади Вабадузе. На той же акции в толпе мелькал плакат "Россия ≠ Путин".

Что переживают те люди, кто каким-то образом оправдывает вторжение, непонятно. Лично у меня сложилось впечатление, что они особенно не переживают и, в принципе, не понимают, почему так больно другим. Они в первую очередь выражают недовольство в связи с тем, что пропали привычные русскоязычные телеканалы и кроссворды.

Сейчас сыплются взаимные обвинения и оскорбления, из продажи изымаются товары из Белоруссии и России. Я понимаю, что, когда дети и простые люди оказываются под обстрелами, бомбежками, вынуждены прятаться в подвалах, это не может не вызывать очень сильные эмоций.

Такой однобокой риторикой вбивается кол между теми нормальными людьми, что вполне себе могут жить вместе. Потому что если мне все время будут тыкать этим в лицо (не по делу совершенно), то и я сорвусь рано или поздно.

Лично я категорически против криминала РФ на Украине. Какую я лично несу ответственность? Я, как могу, стараюсь помочь украинскому народу, а вы мне говорите, что между мной и Путиным нет разницы? Это мерзко. И это разжигание розни, ни больше, ни меньше. I'm speechless, как сказал как-то наш бывший президент, узнав, какие прозвища финны дают эстонцам.

Стыдно быть агрессором и убийцей, русским быть не стыдно. Почему этого надо стыдиться? Я, конечно, русский с оговоркой: всего на 50%, к тому же всю жизнь живу в Эстонии, поэтому скорее эстонский русский. Но почему я должен стыдиться своей национальности? Из-за того, что безумец из соседней страны развязал войну?

Но сейчас я хочу поговорить о том, что люди, оказавшиеся по разные стороны баррикад, должны понять, что именно на каждом из вас лежит ответственность за сохранение гражданского мира в нашем обществе. Мы не можем отвечать за то, какие распоряжения отдает Путин, но мы можем отвечать за то, что делаем мы здесь и сейчас. В связи с этим у меня есть несколько конкретных призывов к людям Эстонии.

Первое, если Вы хотите написать Вашему оппоненту что-то гадкое и оскорбительное, не делайте этого. Просто оставьте такой комментарий ненаписанным. Лучше заблокировать человека, чем сеять ненависть и агрессию в комментариях. Сейчас Вы никого ни в чем не убедите. Просто примите то, что человек с Вами не согласен.

Второе, я считаю в корне неверным бороться с книгами на русском языке, особенно это касается детской литературы. Это не вызовет у людей ничего, кроме ощущения ненависти и непонимания. Поэтому буду рада, если книги на русском языке снова будут доступны на прилавках торговых центров, а не только в книжных магазинах и библиотеках. Тем более, многие из них (особенно детские) напечатаны вообще в Китае. Борьбу с продуктами питания я и тоже не понимаю. Лучше отдать эти продукты в Продуктовый Банк.

Третье, постарайтесь думать сейчас не только о себе, а о тех людях, кто рядом с Вами. О тех, кому сейчас гораздо хуже, чем Вам. О тех, кому возможно Вы смогли бы помочь. Сейчас все зациклены на себе, своих переживаниях, страхах. То, что Вы сейчас не можете смотреть привычные передачи — это не самое страшное. Это вообще ерунда по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине, в мире, в нашем обществе. Без передач типа ”Давай поженимся” можно прожить, а без мирного неба над головой — нет!