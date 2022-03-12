Стыдно быть русским? Как поддерживать Украину, не разжигая межнациональную рознь
24 февраля Российская Федерация начала открытые боевые действия в отношении Украины: российская артиллерия обстреливает города, убивает мирное население. Пользователи пока недоблокированного в России фэйсбука все чаще поднимают вопрос — стыдно ли сейчас быть русским?
"Это не война русского народа против Украины и украинцев. Это война президента Путина." — сказал президент Эстонии Алар Карис на акции в поддержку Украины на площади Вабадузе. На той же акции в толпе мелькал плакат "Россия ≠ Путин".
Однако сейчас, когда эмоции накалены до предела, не все в состоянии видеть эту разницу, и, желая поддержать украинский народ, разжигают межнациональную рознь в отношении всех русских и даже всех русскоговорящих.
Несколько общественных деятелей, а также Министерство внутренних дел, поделились своим мнением на тему случайного и сознательного разжигания межнациональной розни.
Тамара Тютина,главред портала Gloss:
нужно прекращать искать виноватых там, где их нет и быть не может
Время тревожное, люди в отчаянии, и чисто по-человечески я могу понять злобу украинцев, которые сейчас теряют все, что дорого сердцу. Понять я не могу некоторых жителей Эстонии, у которых есть крыша над головой, мягкая постель, холодильник, полный еды, и работа со стабильной зарплатой. И эти люди, находящиеся в комфортных условиях, обрушивают ненависть на весь русский народ.
Каким образом мы, граждане Эстонии, родившиеся здесь, в свободной стране, и прожившие здесь всю свою жизнь, причастны к войне? Многие из нас и в России-то никогда не бывали. По этой логике, получается, и все мусульмане несут ответственность за терроризм? Все немцы несут ответственность за Холокост? Все американцы несут ответственность за бомбежку Югославии?
Нужно прекращать охоту на ведьм, прекращать искать виноватых там, где их нет и быть не может. Если кого-то искренне огорчает то, что происходит в Украине, гораздо эффективнее будет направить свою энергию в помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается. Можно даже тратить на это все свое свободное время, если нет мочи справиться с болью и злобой. Вы за мир? Разжигание ненависти миру не способствует, а лишь еще больше усиливает вражду и войну, которая такими темпами никогда не закончится.
Андрей Титов, телеведущий:
стыдно быть агрессором и убийцей, русским быть не стыдно
Стыдно быть агрессором и убийцей, русским быть не стыдно. Почему этого надо стыдиться? Я, конечно, русский с оговоркой: всего на 50%, к тому же всю жизнь живу в Эстонии, поэтому скорее эстонский русский. Но почему я должен стыдиться своей национальности? Из-за того, что безумец из соседней страны развязал войну?
Лично я категорически против криминала РФ на Украине. Какую я лично несу ответственность? Я, как могу, стараюсь помочь украинскому народу, а вы мне говорите, что между мной и Путиным нет разницы? Это мерзко. И это разжигание розни, ни больше, ни меньше. I'm speechless, как сказал как-то наш бывший президент, узнав, какие прозвища финны дают эстонцам.
Такой однобокой риторикой вбивается кол между теми нормальными людьми, что вполне себе могут жить вместе. Потому что если мне все время будут тыкать этим в лицо (не по делу совершенно), то и я сорвусь рано или поздно.
Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу:
сохранение гражданского мира в Эстонии — наша общая задача
Военное вторжение России в Украину раскололо русскоязычную общину Эстонии на два непримиримых лагеря. Пожалуй, таких словесных баталий в социальных сетях, семьях, между вчерашними друзьями и коллегами наша страна еще не знала.
Сейчас сыплются взаимные обвинения и оскорбления, из продажи изымаются товары из Белоруссии и России. Я понимаю, что, когда дети и простые люди оказываются под обстрелами, бомбежками, вынуждены прятаться в подвалах, это не может не вызывать очень сильные эмоций.
Отчаяние, гнев, страх, стыд, бессилие, ненависть — этот спектр эмоций переживают в эти дни, люди, которые душой и сердцем встали на сторону Украины.
Что переживают те люди, кто каким-то образом оправдывает вторжение, непонятно. Лично у меня сложилось впечатление, что они особенно не переживают и, в принципе, не понимают, почему так больно другим. Они в первую очередь выражают недовольство в связи с тем, что пропали привычные русскоязычные телеканалы и кроссворды.
Но сейчас я хочу поговорить о том, что люди, оказавшиеся по разные стороны баррикад, должны понять, что именно на каждом из вас лежит ответственность за сохранение гражданского мира в нашем обществе. Мы не можем отвечать за то, какие распоряжения отдает Путин, но мы можем отвечать за то, что делаем мы здесь и сейчас. В связи с этим у меня есть несколько конкретных призывов к людям Эстонии.
Первое, если Вы хотите написать Вашему оппоненту что-то гадкое и оскорбительное, не делайте этого. Просто оставьте такой комментарий ненаписанным. Лучше заблокировать человека, чем сеять ненависть и агрессию в комментариях. Сейчас Вы никого ни в чем не убедите. Просто примите то, что человек с Вами не согласен.
Второе, я считаю в корне неверным бороться с книгами на русском языке, особенно это касается детской литературы. Это не вызовет у людей ничего, кроме ощущения ненависти и непонимания. Поэтому буду рада, если книги на русском языке снова будут доступны на прилавках торговых центров, а не только в книжных магазинах и библиотеках. Тем более, многие из них (особенно детские) напечатаны вообще в Китае. Борьбу с продуктами питания я и тоже не понимаю. Лучше отдать эти продукты в Продуктовый Банк.
Третье, постарайтесь думать сейчас не только о себе, а о тех людях, кто рядом с Вами. О тех, кому сейчас гораздо хуже, чем Вам. О тех, кому возможно Вы смогли бы помочь. Сейчас все зациклены на себе, своих переживаниях, страхах. То, что Вы сейчас не можете смотреть привычные передачи — это не самое страшное. Это вообще ерунда по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине, в мире, в нашем обществе. Без передач типа ”Давай поженимся” можно прожить, а без мирного неба над головой — нет!
Четвертое, русскоязычным жителям Эстонии сейчас тяжело по разным причинам. Старые обиды, связанные с серыми паспортами, статусом пришельца неведомой планеты, низкими заработными платами, борьбой с русским образованием, приобрели новое звучание и силу. В последние дни эти обиды звучат все громче. Очевидно, что даже если сейчас всем, кто проживал в Эстонии с 1991 года предоставят гражданство, то многолетняя обида не пропадет. Но давайте сохраним сейчас способность к диалогу. Для ряда политиком, в том числе и меня, эти темы по-прежнему актуальны.
Пятое, давайте не будем устраивать охоту на ведьм. Местные русские и их дети не виноваты в том, что устроил Путин в Украине. Уже понятно, что ряд политиков с радостью ухватится за эту возможность для достижения сиюминутных политических целей.
Шестое, не распространяйте фейки и непроверенную информацию. Этим вы только сделаете хуже. Вы можете причинить вред военным беженцам из Украины и местным жителям любой национальности. Не разжигайте лишнюю вражду и ненависть. Лучше обратите свою энергию на что-то полезное и нужное.
Седьмое, всем нам нужно попытаться успокоиться, как бы сложно это не казалось. Самое важное сейчас, чтобы война в Украине закончилась, а наше общество окончательно не раскололось.
Райво Кюйт, вице-канцлер МВД: у нас должно хватить ума не поддаваться на провокации
Агрессию в Украине начал Владимир Путин со своими кремлевскими чиновниками. Это не война русских, это война путинского режима и его сторонников. Все остальные, кто не поддерживает этот режим, могут быть в той или ной степени пострадавшими. В том числе граждане России и русские по национальности.
Эстония — демократическая, открытая и свободная страна. Эстония самостоятельно выносит решения о своем будущем и выборах. Эстония четко дала понять, что осуждает агрессию путинского режима и всячески окажет помощь в завершении этой войны и защите людей, вынужденных бежать из Украины. Эстония защищает также всех остальных людей, нуждающихся в законной защите, будь то убежище или защита общественного порядка, против преступлений или гражданско-правовых отношений, вне зависимости от их гражданства, национальности, цвета кожи или вероисповедания.
Эстония является домом для многих народов. Вид на жительство в Эстонии есть у граждан 121 третьей страны, среди них есть множество граждан Украины, России и Беларуси. Их вид на жительство будет продолжать действовать, и для законопослушного человека нет опасности, вне зависимости от национальности, что будут ограничиваться его права. Каждый гражданин и его вид на жительство уникальны, и каждый сам отвечает за соответствие основанию своего пребывания в Эстонии в любой момент времени.
Все вместе мы образуем социум эстоноземельцев. Мы образуем пространство, основанное на единых основных ценностях. Эти единые ценности связывают и объединяют нас несмотря на то, что у нас могут быть различные национальности и гражданство. Эти ценности являются основой демократического государства. В критических ситуациях особенно хорошо видно, как эстоноземельцы держатся вместе и здесь не разделяют по гражданству, языку или национальности. Со стороны государства мы желаем, чтобы проживающие здесь люди оберегали Эстонию и относились к стране и другим ее жителям с уважением даже при отличающихся точках зрения.
Естественно, всегда найдутся отдельные люди, которые ведут себя неэтично и даже преступно. Они занимаются агитацией и провокацией. Так же, как и режим Путина пытается настроить эстоноземельцев против друг друга и сломить наше единство. Эта деятельность была и продолжает быть систематической. В такой ситуации у нас должно хватить ума не поддаваться на подобные провокации. Нужно искать адекватную информацию, проверять сообщения в нескольких источниках и обязательно в эстонских источниках. Эстонская журналистика великолепно выполняет свою роль в демократическом обществе, и эстонской журналистике можно доверять.
Понимаю, что происходящее в Украине лично касается многих жителей Эстонии, их близких и знакомых, поэтому они встревожены и обеспокоены. Разделяя общие демократические ценности, мы в той или иной мере становимся жертвами агрессора. Теперь мы — каждый из нас в меру своих возможностей — должны вместе сосредоточиться на том, чтобы положить конец действиям агрессора и гарантировать мир. Первая такая возможность — единогласно осудить действия агрессора, не поддерживать его словами или действиями, а также держаться вместе, действовать сообща разумно и протягивать друг-другу руку помощи. Народ Эстонии собрался вместе и поддержал санкции, которые вредят путинскому режиму. Я верю, что тут единство наших людей не отступит ни на шаг.
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