ФОТО | Ныммеские бабушки ткут в поддержку Украины
По словам старейшины Нымме Лаури Паевеэра, в Центре досуга Нымме (Валдеку, 13) ежедневно работает ткацкий клуб для пожилых людей, где на станках создаются отличные коврики-половички. "Под руководством Койду Паюсаар примерно двадцать пожилых дам с большой любовью и заботой ткут половики", — сказал Паевеэр. По его словам, ткут главным образом из остатков ткани, но в коврики добавляют и пряжу, и другие оригинальные материалы.
Продажа ковриков будет проходить в Культурном центре Нымме в это воскресенье 13 марта с 12.00 до 19.00. Вся полученная с продажи прибыль будет направлена в помощь Украине.
"Благодарю всех активных жителей Нымме, вносящих свой вклад в помощь Украине в столь сложное время. Напоминаю, что по прежнему есть возможность передать помощь в ныммеские пункты сбора", — добавил старейшина.
В Нымме пункты сбора помощи находятся:
В районной управе Нымме (Валдеку 13)
Пн 8.15-18.00
Вт — Чт 8.15 — 17.00
Пт 8.15 — 16.00
В Культурном центре Нымме (Туру платс 2)
Пн — Чт 15.00 — 21.00
Сб, Вс 10.00 — 15.00
В Молодежном центре Нымме (Ряннаку пуйестеэ 1)
Пн — Пт 13.00 — 19.00
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