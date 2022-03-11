ФОТО | Ныммеские бабушки ткут в поддержку Украины

По словам старейшины Нымме Лаури Паевеэра, в Центре досуга Нымме (Валдеку, 13) ежедневно работает ткацкий клуб для пожилых людей, где на станках создаются отличные коврики-половички. "Под руководством Койду Паюсаар примерно двадцать пожилых дам с большой любовью и заботой ткут половики", — сказал Паевеэр. По его словам, ткут главным образом из остатков ткани, но в коврики добавляют и пряжу, и другие оригинальные материалы.