Благотворительность
11.03.2022, 08:09

ФОТО | Ныммеские бабушки ткут в поддержку Украины

 
ФОТО: Nõmme linnaosavalitsus
В воскресенье в Культурном центре Нымме пожилые жители района будут продавать сделанные вручную коврики. Весь доход будет направлен в помощь Украине.

По словам старейшины Нымме Лаури Паевеэра, в Центре досуга Нымме (Валдеку, 13) ежедневно работает ткацкий клуб для пожилых людей, где на станках создаются отличные коврики-половички. "Под руководством Койду Паюсаар примерно двадцать пожилых дам с большой любовью и заботой ткут половики", — сказал Паевеэр. По его словам, ткут главным образом из остатков ткани, но в коврики добавляют и пряжу, и другие оригинальные материалы.

Продажа ковриков будет проходить в Культурном центре Нымме в это воскресенье 13 марта с 12.00 до 19.00. Вся полученная с продажи прибыль будет направлена в помощь Украине.

"Благодарю всех активных жителей Нымме, вносящих свой вклад в помощь Украине в столь сложное время. Напоминаю, что по прежнему есть возможность передать помощь в ныммеские пункты сбора", — добавил старейшина.

В Нымме пункты сбора помощи находятся:

В районной управе Нымме (Валдеку 13)

Пн 8.15-18.00

Вт — Чт 8.15 — 17.00

Пт 8.15 — 16.00

В Культурном центре Нымме (Туру платс 2)

Пн — Чт 15.00 — 21.00

Сб, Вс 10.00 — 15.00

В Молодежном центре Нымме (Ряннаку пуйестеэ 1)

Пн — Пт 13.00 — 19.00

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии