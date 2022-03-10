ЕЦБ резко увеличил прогноз по инфляции в еврозоне на 2022 год

В текущем году средний уровень инфляции составит 5,1 процента, сообщил регулятор в четверг, 10 марта. Только в декабре ЕЦБ прогнозировал рост инфляции в еврозоне в 2022 году на уровне 3,2 процента.

На 2023 год Европейский Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 2,1 процента (до сих пор — 1,8 процента), а на 2024 год -1,9 процента (против 1,8 процента). "Война между Россией и Украиной из-за спровоцированного ею роста цен на энергию и сырье, перебоев в международной торговле и ослабления доверия будет иметь заметное влияние на экономическую деятельность и инфляцию. Масштабы этого негативного влияния будут зависеть от дальнейшего развития конфликта", — заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Прогнозы по росту ВВП

На текущий год аналитики ЕЦБ прогнозируют прирост ВВП в еврозоне лишь на уровне 3,7 процента. Только в декабре предполагалось, что рост составит 4,2 процента. На 2023 году прогнозируется рост экономики в объеме 2,8 (ранее 2,9) и на 2024 год — 1,6 процента (прогноз не изменился).

"Восстановлению экономики способствует ослабление последствий омикрон-варианта коронавируса. Перебои с поставками в последнее время уменьшаются, в то время как ситуация на рынке труда продолжает улучшаться", — отметила Лагард.