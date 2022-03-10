В Эстонии скоро будет 100 000 украинцев? Глава МВД: мы должны быть готовы ко всему
"Эстонское правительство готовилось принять до 10 000 украинцев, для этого оценивались возможности наших самоуправлений, школьной сети, медицинской системы, для этого выделили полтора миллиона. Сейчас порог 10 000 преодолен, к сегодняшнему дню сюда прибыло почти 15 000 украинских военных беженцев", — написал председатель EKRE Март Хельме в Facebook.
В МВД порталу Delfi в четверг вечером уточнили, что по официальным данным на данный момент прибыли 12 500 беженцев.
Как отметил Хельме, на встрече якобы выяснилось, что в Эстонию могут в ближайшие месяцы прибыть до 100 000 украинцев. "100 000 — это как город Тарту — за пару месяцев в Эстонии прибавится. Они все получат автоматически разрешение на работу, медицинскую страховку, место в школе", — рассуждает Хельме.
Кристиан Яани сказал Delfi, что точное число прибывающих из Украины в Эстонию людей, трудно спрогнозировать. "Учитывая военную ситуацию в Украине, мы должны быть готовы ко всему. Украинцы двигаются по всему миру, и мы не знаем, сколько из них могли бы прибыть сюда".
Цифра в районе 100 000 на встрече в самом деле упоминалась, в порядке теоретического предположения, включая и находящихся сейчас здесь украинцев. "На встрече с EKRE я отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Эстонии около 26 000 украинцев как краткосрочных работников или с временным разрешением на жительство. Самым крайним сценарием может быть то, что к каждому из них приедет, спасаясь от войны, по 2-3 члена семьи", — сказал министр.
Мартин Хельме полагает, что бесконечно мы украинцев принимать не можем. "Я считаю, что у нас есть обусловленный нашими малыми размерами предел, свыше которого мы принимать беженцев не можем. И эта цифра не может быть, конечно, ни в 100 000, ни близкой к ней. Когда мы ее достигнем, то нужно будет людей с границы направлять в другие страны".
Яани в то же время сказал, что нужно учитывать различные прогнозы и сценарии. "Границу в конкретных цифрах сейчас предсказать невозможно. Главная задача состоит в том, чтобы война побыстрее закончилась, и люди смогли вернуться обратно в свои дома".
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.