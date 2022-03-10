Новости Эстонии
10.03.2022, 18:16

Видный политик Isamaa объяснил причину изгнания "Правых" из партии

 
Isamaa valimisreklaam Tallinnas.
Isamaa valimisreklaam Tallinnas.
Foto: Margus Pahv

Четверо участников внутрипартийного объединения "Правые" (Parempoolsed) на этой неделе были изгнаны из партии "Отечество" (Isamaa) за то, что, несмотря на попытки найти с ними консенсус, продолжали безосновательно критиковать партийное руководство, при этом не выдвигая никаких конструктивных идей, заявил в интервью ERR член правления Isamaa Март Маастик.

По его словам, конфликты с "правыми" со временем стали настолько серьезными, что в итоге единственным решением осталось их исключение из партии, пишет rus.err.

"У них же как: или решение им нравится, или оно неправильное. Так в демократическом обществе нельзя. В конце концов, это выматывает всю партию, люди, которые должны были бы за нас голосовать, не знают, куда идет Isamaa. В конечном итоге, представим, что через год мы получим хороший результат на выборах и нас пригласят на коалиционные переговоры — какой партнер захочет вести переговоры с партией, которую раздирают внутренние противоречия и члены которой неизвестно как будут голосовать?" — задался вопросом Маастик.

"Желание "Правых", по их собственным словам, — быть более либерал-консервативной и народной партией. Мы же считаем, что Isamaa должна быть партией, исповедующей определенные ценности, а не гоняться за всеми голосами, как делают популисты", — добавил Маастик.

Напомним, что вечером 8 марта решением правления из партию исключили Сийма Валмара Кийслера, Лавли Перлинг, Кристьяна Ванаселья и Тынис-Мартина Конса.

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