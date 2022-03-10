Видный политик Isamaa объяснил причину изгнания "Правых" из партии
Четверо участников внутрипартийного объединения "Правые" (Parempoolsed) на этой неделе были изгнаны из партии "Отечество" (Isamaa) за то, что, несмотря на попытки найти с ними консенсус, продолжали безосновательно критиковать партийное руководство, при этом не выдвигая никаких конструктивных идей, заявил в интервью ERR член правления Isamaa Март Маастик.
По его словам, конфликты с "правыми" со временем стали настолько серьезными, что в итоге единственным решением осталось их исключение из партии, пишет rus.err.
"У них же как: или решение им нравится, или оно неправильное. Так в демократическом обществе нельзя. В конце концов, это выматывает всю партию, люди, которые должны были бы за нас голосовать, не знают, куда идет Isamaa. В конечном итоге, представим, что через год мы получим хороший результат на выборах и нас пригласят на коалиционные переговоры — какой партнер захочет вести переговоры с партией, которую раздирают внутренние противоречия и члены которой неизвестно как будут голосовать?" — задался вопросом Маастик.
"Желание "Правых", по их собственным словам, — быть более либерал-консервативной и народной партией. Мы же считаем, что Isamaa должна быть партией, исповедующей определенные ценности, а не гоняться за всеми голосами, как делают популисты", — добавил Маастик.
Напомним, что вечером 8 марта решением правления из партию исключили Сийма Валмара Кийслера, Лавли Перлинг, Кристьяна Ванаселья и Тынис-Мартина Конса.