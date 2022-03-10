Видный политик Isamaa объяснил причину изгнания "Правых" из партии

"У них же как: или решение им нравится, или оно неправильное. Так в демократическом обществе нельзя. В конце концов, это выматывает всю партию, люди, которые должны были бы за нас голосовать, не знают, куда идет Isamaa. В конечном итоге, представим, что через год мы получим хороший результат на выборах и нас пригласят на коалиционные переговоры — какой партнер захочет вести переговоры с партией, которую раздирают внутренние противоречия и члены которой неизвестно как будут голосовать?" — задался вопросом Маастик.