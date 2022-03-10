Telia: мошенники погрели руки на нашем желании помочь Украине. Фирма продлевает льготные услуги

В период с 11.03 по 21.03 все клиенты Telia, находящиеся в Украине, могут пользоваться услугой роуминга (мобильные звонки, SMS, мобильный интернет) без ограничений и бесплатно.

Текстовые сообщения, отправленные из сети Telia (из Эстонии) на номера с украинским кодом в период с 11.03 по 21.03, также бесплатны.

В период с 11.03 по 21.03 (включительно) для всех клиентов Telia (договорных частных и бизнес-клиентов, пользователей стационарных телефонов и разговорных карт) при звонках из Эстонии в Украину действует льготная цена 0,31 €/минута. Установленная льготная цена значительно ниже обычного тарифа Тelia, и сама Telia не получает при этом никакого дохода.

"К сожалению, в связи с бесплатными звонками мы выявили систематические и масштабные мошеннические схемы, в результате которых шестизначная сумма вместо помощи людям в связи с ситуацией в Украине попала в руки мошенников. В сегодняшней ситуации особенно болезненно это признавать, потому что возможность звонить бесплатно была создана для поддержки жителей Украины”, — объяснил изменения Хольгер Хальянд, руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia.

Тем не менее, как заверил Хальянд, Telia продолжит предлагать свои услуги в направлении Украины на льготных условиях в меру своих возможностей, и проинформирует о любых изменениях.