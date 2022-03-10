В прошлом году увеличилось количество людей, воспользовавшихся стоматологическими услугами

В этом году была расширена целевая группа людей, получающих более высокие ставки компенсаций за зубное лечение. ”Компенсацией в размере 85 евро теперь могут воспользоваться и безработные, зарегистрированные в Кассе по безработице и получающие прожиточный минимум в соответствии с Законом о социальном обеспечении. Этим мы хотим улучшить доступ к стоматологической помощи для малообеспеченного взрослого населения. Малообеспеченные домохозяйства и безработные — это те группы населения, которые не могут позволить себе стоматологическую помощь из-за ее высокой стоимости”, — сказала Фридеманн. Общая сумма расходов Больничной кассы на компенсации за протезирование составила 7,2 миллиона евро.

Беременные женщины, мамы детей в возрасте до 1 года, пенсионеры по старости и нетрудоспособности, лица с частичной или отсутствующей трудоспособностью, а также лица с повышенной потребностью в стоматологической помощи получают повышенную компенсацию в размере 85 евро в год, доля обязательного самофинансирования для них составляет 15% от счета. В прошлом году данной компенсацией воспользовалось почти 130 000 человек на общую сумму 9,5 миллионов евро.

Больничная касса выплатила более 16 миллионов евро за компенсации за зубное лечение для взрослых, и данными компенсациями воспользовалось почти 319 000 взрослых людей. Все застрахованные взрослые могут получить компенсацию за зубное лечению в размере 40 евро в год, при этом пациент должен оплатить 50% счета за лечение. В прошлом году 189 000 взрослых воспользовались компенсацией за зубное лечение в размере 40 евро и общая сумма компенсаций составила почти 7 миллионов евро. В 2021 году компенсацией воспользовалось на 20 000 человек больше, чем годом ранее.

Глава отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн сказала, что в прошлом году увеличилось количество людей, пользующихся стоматологическими услугами и увеличились расходы Больничной кассы на них. ”Причиной роста стало то, что из-за ограниченного планового лечения в 2020 году люди отложили визит к стоматологу на следующий год. На рост количества оказанных услуг также повлияло добавление новых договорных партнеров Больничной кассы”, — пояснила Фридеманн.

Расходы на зубное лечение людей с глубокими физическими и умственными недостатками составили 230 000 евро. Данная услуга зубного лечения предназначена для людей с плохим состоянием гигиены рта, которым лечащий врач поставил диагноз, дающий право на получение пожизненной стоматологической помощи. В прошлом году этой возможностью лечения воспользовалось 623 человека, в позапрошлом году таких пациентов было 427.

В 2021 году количество людей, воспользовавшихся неотложной стоматологической помощью для взрослых, сократилось на 20%, а расходы на данную услугу уменьшились на 207 000 евро. Годом ранее из-за повышения распространения инфекции COVID-19 резко возросло использование неотложных услуг в стоматологии. Это произошло из-за того, что плановое лечение было ограничено, а перечень стоматологических услуг в сфере неотложной помощи расширился.

В прошлом году Больничная касса потратила 27 миллионов евро на профилактику и лечение зубов у детей до 19 лет. Годом ранее эта сумма расходов была на три миллиона евро меньше. В некоторых случаях ортодонтические услуги для детей оплачиваются Больничной кассой, и в прошлом году 20 444 ребенка оплатило такие услуги на общую сумму 9 миллионов евро.

59% целевой группы детей и подростков в возрасте от 3 до 19 лет в прошлом году посещали стоматолога за счет Больничной кассы. Самыми прилежными посетителями стоматологов были дети в возрасте от 6 до 11 лет. Бесплатной стоматологической услугой чаще всего пользовались дети из Сааремаа, а также дети из Выруского, Йыгеваского и Тартуского уездов. Дети в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа и Валгамаа по-прежнему посещают зубных врачей реже других.

Приоритетом Больничной кассы является гармонизация и развитие деятельности по повышению доступности услуг по лечению и по профилактике стоматологических заболеваний у детей. ”Несмотря на большую работу по информированию населения, ее оказалось недостаточно. Наша долгосрочная цель — более систематические, чем в настоящее время, профилактика и лечение детских стоматологических заболеваний. Мы также хотим привлечь к профилактической деятельности больше школьных медсестер”, — пояснила Фридеманн. Она также призывает всех родителей водить ребенка к стоматологу хотя бы раз в год. ”Не забудьте воспользоваться этой возможностью, чтобы позволить вашему ребенку вступить во взрослую жизнь со здоровыми зубами. Это также поможет снизить расходы на стоматологическое лечение и в будущем”.

Список учреждений, заключившие договор по оказанию стоматологических услуг с Больничной кассой, можно найти на странице интерактивной карты Больничной кассы.