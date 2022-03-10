Фейки о происходящем в Украине. Часть 4
На территории Украины продолжаются боевые действия. В Сети же тем временем продолжается информационная война, в которой случайно или намеренно участвуют СМИ и пользователи соцсетей. Журналисты из "Проверено Медиа" собрали очередную подборку с некоторыми наиболее популярными фейками.
Фото окровавленного ребенка из Харькова
5 марта известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился подборкой фотографий из находящегося под обстрелом Харькова. Особенное внимание читателей привлёк кадр с окровавленным ребёнком, сидящим на больничной койке.
Правда: фотография эта вполне реальна, но сделана она не в 2022 году и не на территории Украины. Автор оригинального снимка — Мохаммед Бадра, который 3 января 2018 года запечатлел последствия бомбардировки городка Мисраба, пригорода Дамаска. Эта акция, проведённая подконтрольной сирийскому правительству авиацией, унесла не менее двух десятков человеческих жизней. Перенести место и время действия фотографии в Украину попытались ещё в феврале, после начала боевых действий, а пост Алёны Мозговой в Facebook, на который ссылался Гордон, отныне удалён. 9 марта и сам Гордон удалил свою публикацию.
ООН запретила своим сотрудникам называть украинские события войной или вторжением
8 марта СМИ всего мира сообщили о том, что сотрудникам ООН запретили использовать слова ”война” и ”вторжение” применительно к боевым действиям в Украине, а также размещать флаги Украины в личных и рабочих аккаунтах в соцсетях во избежание ”репутационных рисков”. Письмо с соответствующими указаниями якобы было разослано сотрудникам ООН по электронной почте днём ранее. Новость вызвала большой резонанс, а также реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который призвал ООН выступить с опровержением, если эта новость ложная.
Правда: первоисточником информации стало ирландское издание The Irish Times, причём в СМИ попали даже якобы скриншоты этого письма:
Вскоре последовала реакция официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который заявил, что это ”не тот случай, когда сотрудникам давалось бы указание не использовать такие слова, как "война" и "вторжение", для описания ситуации”. В качестве примера он привёл опубликованный тогда же, 8 марта, твит заместителя генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, содержавший слова ”эта война бессмысленна”:
При этом Дюжаррик признал, что сотрудников ”просят оформлять любые сообщения по Украине, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генерального секретаря”, однако называть это указаниями отказался. Более того, нам удалось получить скриншот упомянутой Дюжарриком инструкции с просьбой — она была отправлена 4 марта и не содержит никакой конкретики по поводу слов ”война” или ”вторжение”:
Таким образом, распространённая информация оказалась ложной как минимум в контексте требования к сотрудникам.
Украина экстренно устранила следы американской военно-биологической программы
6 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Москва получила от сотрудников украинских лабораторий документы, подтверждающие разработку компонентов биологического оружия в этой стране. А точнее, свидетельства ”экстренной зачистки” следов реализуемой в Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США. К сообщению прилагались фотографии указания минздрава Украины об уничтожении ”особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней”, а также акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях:
На следующий день российские СМИ распространили заявление бывшего офицера армии США и эксперта по борьбе с терроризмом Скотта Беннетта. Тот не просто подтвердил информацию от МО РФ, но и добавил, что в американских лабораториях на Украине ”изучалось ДНК славян для создания против них биологического оружия”.
Правда: 7 марта украинский МИД опроверг информацию МО РФ, отметив, что украинский Минздрав отрицает информацию об ”экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой за средства минобороны США” и ”уничтожении особо опасных патогенов”. Согласно заявлению МИД, на территории Украины нет американских лабораторий: ”Все лабораторные возможности в Украине выполняют единую общую функцию — индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и / или международное значение и подпадающих под регуляцию в соответствии с международными медико-санитарными правилами”.
Однако хотелось бы получить и независимый экспертный комментарий по поводу сложившейся ситуации. В этом ”Проверено” помог кандидат биологических наук Евгений Левитин, который ранее опубликовал соответствующее заявление от лица группы российских биологов. Вот его основные тезисы.
1. В списке уничтоженных штаммов, опубликованных РИА ”Новости” и другими российскими СМИ, нет ни одного, относящегося к особо опасным. Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий, а вот штаммов ”чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры” там нет. И действительно, в списке упоминаются: штаммы дифтерии, коринобактерий (часть нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей и кожи человека), бактерия Bacillus licheniformis (встречающаяся на перьях птиц и применяемая при производстве ферментов), термофильная бактерия Geobacillus stearothermophilus, золотистый стафилококк, клебсиелла пневмонии, а также синегнойная и кишечная палочки. Это довольно распространённые бактерии и в обыденной жизни, за стенами лабораторий. Большинство из них постоянно контактируют с человеком.
2. Даже наличие штаммов чумы, сибирской язвы, туляремии или холеры в лаборатории, занимающейся особо опасными инфекциями, также не свидетельствовало бы о разработке Украиной биологического оружия. Это тоже было бы нормально для эпидемиологического института при наличии соответствующего уровня защиты и документированной сертификации лаборатории.
3. Документ представляет собой указания по обращению со штаммами опасных и потенциально опасных микроорганизмов в случае необходимости их утилизации. Такой есть в любой микробиологической и эпидемиологической лаборатории. Как указано в документе, приказ об устранении патогенных и условно патогенных культур был разослан министерством здравоохранения Украины 24 февраля 2022 года в большинство эпидемиологических и микробиологических лабораторий Украины с целью предотвращения их возможного попадания в окружающую среду в возможных критических ситуациях, сопутствующих военным действиям.
4. ”ДНК славян, против которых должно было быть применено специальное биологическое оружие” — абсурдный тезис для каждого, кто знаком со школьным курсом биологии.
Таким образом, согласно подкреплённому фактами мнению Левитина, материалы, прилагавшиеся к заявлению Минобороны РФ, никоим образом не говорят о разработке биологического оружия в украинских лабораториях. Что же касается выступления Скотта Беннетта, то оно попросту антинаучно. Нельзя не отметить, что этот ”эксперт” заработал дурную славу в среде специалистов по российским медиа, поскольку, судя по данным журналистского расследования, с большой вероятностью является мошенником. Вышеуказанное заявление группы российских учёных нашло своё отражение в петиции с требованием остановить распространение лжи об украинском биологическом оружии. Петицию подал иностранный член Российской академии наук, один из самых авторитетных и цитируемых биологов в мире Евгений Кунин.
Владимир Зеленский заявлял: ”Никуда вы от фашизма не уйдёте, ребята! Это наш крест”
6 марта в Telegram-канале ”Россия 24/7” появился видеоролик, в котором можно было увидеть шествие с портретом Степана Бандеры, флаги Украины и батальона ”Азов”, последствия обстрелов на территории ДНР, а также реплику Владимира Зеленского: ”И никуда вы от фашизма не уйдёте, ребята. Хоть он и не из Украины, это наш крест”. Эта же реплика в несколько искажённом виде попала в заголовок видеоролика. В качестве ответа на всё это подавалось решение Владимира Путина ввести войска в Украину.
Правда: не будем заострять внимание на самой подборке кадров, взятых из разных мест в разное время и не всегда образующих причинно-следственную связь. Давайте поподробнее рассмотрим цитату Владимира Зеленского, которая прозвучала в интервью уже упоминавшемуся журналисту Дмитрию Гордону. В декабре 2018 года тогда ещё кандидат в президенты, отвечая на вопрос о декоммунизации в Украине, заявил: ”А вообще, ну вот мы поубирали всех Лениных, да? Одного надо было оставить. Вызвать лучших мастеров, благо их в Украине достаточно, сделать из этого памятника офигенную скульптуру, вокруг — колючая проволока как напоминание о тирании: мы должны ходить мимо и это помнить. Мне говорят: "Да мы хотим стереть из памяти всё-всё-всё, что у нас было!" Я отвечаю: "Секундочку. Когда мы немцам напоминаем, что у них был фашизм и Гитлер, они признают это: "Да". Они же не говорят: "Мы не знаем такого, тогда вообще была другая Германия, и вообще, это всё в Австрии начиналось…" Они же не отмахиваются: мол, мы теперь новая, объединённая Германия, и у нас в истории этого не было. Было! Никуда вы от фашизма не уйдете, ребята, это ваш крест. А Ленин — наш крест, хоть он и не из Украины. Он положил много людей под землю, закопал. Мы должны идти по этой земле и понимать, что так нельзя поступать, вот и всё”.
Таким образом, высказывание Владимира Зеленского было искажено до неузнаваемости путём обычного монтажа — мысль его была абсолютно иной. Отдельно отметим, что и включённая в ролик цитата Петра Порошенко про ”их детей”, которые ”будут сидеть в подвалах”, также вырвана из контекста.
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