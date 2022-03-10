Фейки о происходящем в Украине. Часть 4

Владимир Зеленский заявлял: ”Никуда вы от фашизма не уйдёте, ребята! Это наш крест” 6 марта в Telegram-канале ”Россия 24/7” появился видеоролик , в котором можно было увидеть шествие с портретом Степана Бандеры, флаги Украины и батальона ”Азов”, последствия обстрелов на территории ДНР, а также реплику Владимира Зеленского: ”И никуда вы от фашизма не уйдёте, ребята. Хоть он и не из Украины, это наш крест”. Эта же реплика в несколько искажённом виде попала в заголовок видеоролика. В качестве ответа на всё это подавалось решение Владимира Путина ввести войска в Украину.

Правда: не будем заострять внимание на самой подборке кадров, взятых из разных мест в разное время и не всегда образующих причинно-следственную связь. Давайте поподробнее рассмотрим цитату Владимира Зеленского, которая прозвучала в интервью уже упоминавшемуся журналисту Дмитрию Гордону. В декабре 2018 года тогда ещё кандидат в президенты, отвечая на вопрос о декоммунизации в Украине, заявил: ”А вообще, ну вот мы поубирали всех Лениных, да? Одного надо было оставить. Вызвать лучших мастеров, благо их в Украине достаточно, сделать из этого памятника офигенную скульптуру, вокруг — колючая проволока как напоминание о тирании: мы должны ходить мимо и это помнить. Мне говорят: "Да мы хотим стереть из памяти всё-всё-всё, что у нас было!" Я отвечаю: "Секундочку. Когда мы немцам напоминаем, что у них был фашизм и Гитлер, они признают это: "Да". Они же не говорят: "Мы не знаем такого, тогда вообще была другая Германия, и вообще, это всё в Австрии начиналось…" Они же не отмахиваются: мол, мы теперь новая, объединённая Германия, и у нас в истории этого не было. Было! Никуда вы от фашизма не уйдете, ребята, это ваш крест. А Ленин — наш крест, хоть он и не из Украины. Он положил много людей под землю, закопал. Мы должны идти по этой земле и понимать, что так нельзя поступать, вот и всё”.