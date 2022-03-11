Я только что приехал в Эстонию из Украины. Что дальше?

Военные беженцы из Украины могут получить временную защиту на территории Эстонии, которая действует на территории всего Евросоюза. Ее можно оформить в центрах встречи беженцев в Таллинне, Тарту, Пярну и Раквере. В Пярну центр приёма беженцев открыт в старом доме полиции в центре по адресу Pikk 18, все детали можно уточнить по номеру справочной линии: 4448188.

В Эстонии Центры встречи беженцев работают в трех городах:

Таллинн

Niine 2, Põhja-Tallinn

Работает круглосуточно

Более подробная информация — здесь

Раквере

Kastani puiestee 12, Раквере

+372 509 0822

kriis@rakvere.ee

Работает с 9:00 до 21:00

Тарту

Soola 6, Тарту (отель Дорпат)

Работает круглосуточно

В таких центрах вам будет оказана помощь с поиском места жительства и покрытием основных потребностей. В том числе — регистрация потребности в детском саду/школе, оформление действующего в Эстонской Республике личного кода для лиц, которые остаются в Эстонии, предоставление продуктовых наборов и вещей первой необходимости.

С 9 марта украинские беженцы, прибывшие в Эстонию после 24 февраля, могут в срочном порядке оформить вид на жительство в Эстонии, что это позволяет им зарегистрироваться в качестве безработных и воспользоваться помощью кассы по безработице для поиска работы.

Имейте в виду, что претенденты на временный вид на жительство под временной защитой не могут приступать к работе до момента получения вида на жительство, который дает им возможность работать в Эстонии на тех же условиях, что и всем другим постоянным жителям страны, право на посещение детского сада, а также влечет за собой обязанность несовершеннолетних посещать школу и обязанность взрослых участвовать в начальном образовании на эстонском языке.

Кроме того, если вы получили такой вид на жительство, то вам также полагается пособие по безработице и социальные пособия, а также однократная поддержка аренды жилья. Подробнее можно прочитать на сайте Министерства социальных дел.

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