Как каждый из нас может помочь беженцам?

Как я могу помочь?

По поводу передачи гуманитарной помощи, организации перевозок и любым другим вопросам, касающимся приема беженцев, можно обращаться в Ассоциацию Украинских организаций в Эстонии по следующим номерам горячей линии:

+372 54700809

+372 53500609

+372 53500208

+372 53500595

Перевести денежные средства, которые пойдут на поддержку беженцев, прибывающих из Украины, можно следующим образом:

UKRAINA ORGANISATSIOONIDE ASSOTSIATSIOON EESTIS

Рег.№: 80127690 SWEDBANK

SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

IBAN: EE122200 221036504621

С пометной abi Ukrainale

Если вы хотите помочь тем украинцам, которые не смогли покинуть страну, то у вас есть возможность сделать пожертвование в Украинский Красный Крест (помощь будет происходить при посредничестве Эстонского Красного Креста). Деньги, которые вы переведете, пойдут на приобретение и доставку медицинских и гигиенических средств, продуктов питания. Реквизиты можно увидеть на официальном сайте Эстонского Красного Креста здесь.

Кроме того, помощью украинцам занимается Украинский культурный центр. Стоит иметь в виду, что требующаяся помощь может меняться в зависимости от ситуации, поэтому для того, чтобы понять, что нужно в данный момент, можно связаться с контактным лицом: Богдан Лютюк, bogdan.ppk@gmail.com , тел. 5668 2369. Кроме того, вы можете просто пожертвовать денежные средства на официальном сайте центра здесь.

В первые дни войны в Эстонии открылось множество пунктов приема гуманитарной помощи, однако на данный момент вещей было собрано достаточно и многие из них перестали принимать вещи. Однако сейчас беженцам требуется жилье, и если вы готовы его предоставить, то вам нужно заполнить заявку на официальном портале Эстонского совета по делам беженцев здесь. Там же вы можете сообщить о готовности предоставления бесплатных услуг для бежавших от военных действий людей либо о своем желании стать волонтером.