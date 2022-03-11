Как каждый из нас может помочь беженцам?
Ни для кого не секрет, что сейчас ситуация в Украине тяжелейшая. Люди вынуждены жить в условиях постоянных обстрелов, прятаться в бомбоубежищах и молиться, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. Выехать из зоны боевых действий очень сложно, однако некоторым это все-таки удается. Они, вместе с жителями других, менее пострадавших от войны частей страны, стремятся покинуть Украину, чтобы обезопасить свою жизнь и жизни своих детей.
Наша задача — помочь этим людям и способствовать тому, чтобы даже находясь в статусе беженцев они продолжали жить полной жизнью. Важно отметить, что покинуть территорию Украины имеют право только женщины и дети — именно те категории населения, которые особенно нуждаются в поддержке.
Как я могу помочь?
По поводу передачи гуманитарной помощи, организации перевозок и любым другим вопросам, касающимся приема беженцев, можно обращаться в Ассоциацию Украинских организаций в Эстонии по следующим номерам горячей линии:
+372 54700809
+372 53500609
+372 53500208
+372 53500595
Перевести денежные средства, которые пойдут на поддержку беженцев, прибывающих из Украины, можно следующим образом:
UKRAINA ORGANISATSIOONIDE ASSOTSIATSIOON EESTIS
Рег.№: 80127690 SWEDBANK
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE122200 221036504621
С пометной abi Ukrainale
Если вы хотите помочь тем украинцам, которые не смогли покинуть страну, то у вас есть возможность сделать пожертвование в Украинский Красный Крест (помощь будет происходить при посредничестве Эстонского Красного Креста). Деньги, которые вы переведете, пойдут на приобретение и доставку медицинских и гигиенических средств, продуктов питания. Реквизиты можно увидеть на официальном сайте Эстонского Красного Креста здесь.
Кроме того, помощью украинцам занимается Украинский культурный центр. Стоит иметь в виду, что требующаяся помощь может меняться в зависимости от ситуации, поэтому для того, чтобы понять, что нужно в данный момент, можно связаться с контактным лицом: Богдан Лютюк, bogdan.ppk@gmail.com , тел. 5668 2369. Кроме того, вы можете просто пожертвовать денежные средства на официальном сайте центра здесь.
В первые дни войны в Эстонии открылось множество пунктов приема гуманитарной помощи, однако на данный момент вещей было собрано достаточно и многие из них перестали принимать вещи. Однако сейчас беженцам требуется жилье, и если вы готовы его предоставить, то вам нужно заполнить заявку на официальном портале Эстонского совета по делам беженцев здесь. Там же вы можете сообщить о готовности предоставления бесплатных услуг для бежавших от военных действий людей либо о своем желании стать волонтером.
Еще одна организация, которая помогает украинцам с ложившейся ситуации — НПО Mondo. Данная организация оказывает продовольственную и медицинскую помощь беженцам и жителям зоны кризиса в Украине с 2014 года. У нее действуют телефонные номера для пожертвований:
9000380 — 5€
9000381 — 10€
9000382 — 50€
Подробнее об организации можно прочитать здесь.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.