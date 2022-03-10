10.03.2022, 11:01
КАРТА | Война по состоянию на 10 марта: российская армия топчется возле Киева и других городов
ФОТО: Kuvataõmmis
Украинские города находятся под обстрелом вторую неделю. Вчера в Мариуполе были уничтожены роддом и детская больница.
Российские войска пытаются окружить и захватить Киев, Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев и Чернигов, но это им удается плохо. До сих пор тактика была не слишком успешной. Сегодня, 10 марта, в Турции пройдет встреча министров иностранных дел Украины и России.
Смотрите карту продвижения российской армии!
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