За сутки в Эстонии выявлено 2470 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 10 марта в больнице находятся 610 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 245 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 158, или 64,5%, не вакцинированы и 87, или 35,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,7 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 5,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 77 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 30 симптоматических пациентов с COVID-19 в день. Умерло семь зараженных коронавирусом, из которых четверо не были вакцинированы: 67-летний мужчина, 78-летний мужчина, 80-летний мужчина, 83-летний мужчина, 87-летний мужчина, 89-летняя женщина, 92-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 5 498 результатов теста, из которых 2 470 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 171,9 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 210,3 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 741 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 81. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 435 873 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,2%.

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