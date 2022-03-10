10.03.2022, 11:50
ВИДЕО | Министры рассказали о новых решениях правительства
Сегодня в пресс-конференции правительства приняли участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр сельской жизни Урмас Круузе.
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