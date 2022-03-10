Новости Эстонии
10.03.2022, 11:50

ВИДЕО | Министры рассказали о новых решениях правительства

 
Сегодня в пресс-конференции правительства приняли участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр сельской жизни Урмас Круузе.

Смотрите видео прямой трансляции пресс-конференции!

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии