ВИДЕО | "Это не спринт. Мы должны быть готовы к марафону". Министры рассказали о новых решениях правительства
Пентус-Розиманнус начала с того, что в Эстонии готовность принимать беженцев обеспечена в четырех центрах: Таллинне, Тарту, Пярну и Раквере. Для получения личного кода следует обратиться в местное самоуправление или Департамент социального страхования.
Пентус-Розиманнус отметила, что война в Украине по-прежнему остается одной из самых важных тем дня правительства. Самая тяжелая гуманитарная ситуация сейчас в Мариуполе. Можно сказать, что одна из целей России — сломить боевой дух украинцев, для чего используется в том числе нарушение режима прекращения огня. "Мы знаем, что многие гуманитарные коридоры не использовались, потому как подверглись нападению со стороны России", — сказала министр.
Она отметила, что Эстония помогает Украине как оружием, так и боеприпасами, большая часть которых уже прибыла в Украину и используется. Еще одно направление, в которое мы вносим свой вклад, — вопрос укрепления обороноспособности НАТО. Еще до этого британская боевая группа в Эстонии была значительно усилена. Прибудут датчане, а также техника, оборудование и дополнительные солдаты.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонию прибыли 12 488 граждан Украины и членов их семей, из них транзитом — 3002 человека. Среди беженцев 4251 ребенок, некоторые дети совсем маленькие.
"Это не спринт. Ситуация не станет легче за несколько дней. Мы должны быть готовы к марафону. Мы должны быть готовы предоставлять помощь в течение длительного времени. Государство со своей стороны готово это делать”, — сказала министр финансов.
Кийк отметил, что Россия своими действиями 24 февраля подорвал доверие как украинцев, так и россиян. ”Это не война, это геноцид. Путин войдет в историю как военный преступник, — сказал министр. — Я уверен, что жители России — а также проживающие в Эстонии русские — осуждают действия Путина”.
Кийк сказал, что Эстония предоставляет всевозможные услуги беженцам в надежде, что в обозримом будущем у них будет возможность вернуться на родину. В то же время приходится считаться с тем, что это может случиться только через несколько лет.
Если говорить о коронавирусе, то цифры снижаются. Согласно прогнозам, к 15 марта статистика позволит отказаться от требования ковид-паспортов и ограничений во времени работы заведений.
Лаанет в свою очередь сказал, что конца этой войне пока не видно. Мы должны как помогать Украине, так и наращивать своей оборонный потенциал.
Лийметс подтвердила намерение усилить оборонный и сдерживающий потенциал Эстонии. ”Ситуация в сфере безопасности, скорее всего, никогда не будет такой же, как до 23 февраля”, — отметила она.
Также глава МИДа сообщила, что правительство решило приостановить выдачу виз гражданам России за некоторым исключением. Позже стало известно, что такое же решение принято в отношении граждан Беларуси. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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