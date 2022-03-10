ПРЯМО СЕЙЧАС | Министры рассказывают о новых решениях правительства

Сегодня в пресс-конференции правительства принимают участие министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья труда Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр сельской жизни Урмас Круузе.