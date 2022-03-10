Украина: меняют ли ситуацию поставки вооружений с Запада

На одном из — низко, почти над самой землей летящий российский вертолет, явно пытающийся избежать выпущенной по нему ракеты.

Но за считанные секунды зенитная управляемая ракета находит цель. Российский вертолет падает на землю и от удара немедленно превращается в огненный шар.

Да, украинские военные сбивают российские самолеты. Например, они обнародовали еще одно видео, где видно, как на землю падают горящие останки российского истребителя. Он был сбит неподалеку от Харькова. Военные аналитики считают, что уже есть свидетельства того, что оружие, недавно поставленное Украине Западом пошло в дело.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк говорит, что на данный момент есть визуальное подтверждение того, что в Украине было сбито не менее 20 российских вертолетов и самолетов.

Правда, Министерство обороны Украины утверждает, что это число гораздо выше: 48 российских самолетов и 80 вертолетов. Тем не менее, даже если верить только подтвержденным данным, то понятно , что Россия, хотя и старалась изо всех сил добиться полного господства в небе, с этой задачей пока что не справилась.

Конечно, Украина тоже понесла потери. Но министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил Би-би-си, что российской армии до сих пор не удалось полностью уничтожить ее ПВО и ВВС.

До начала войны число украинских военных самолетов было, как минимум, в три раза меньше того, что Россия сосредоточила у границы.

Г-н Уоллес сказал, что поскольку Украине удалось сохранить хотя бы часть своей системы противовоздушной обороны, российские самолеты вынуждены летать по ночам.

Запускаемые с плеча зенитно-ракетные комплексы, также известные как ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы), — это лишь один из видов оружия, которое западные страны поставляют Украине. Это прежде всего знаменитые комплексы "Стингер" американского производства — бич советской авиации во время войны в Афганистане в 1980-х годах.