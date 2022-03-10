ЧП и криминал
10.03.2022, 07:14

В Ласнамяэ автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину. Позже она скончалась в больнице

 
Foto: Andres Putting

Вчера в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, которая закончилась смертью человека.

ДТП произошло в 17:43 возле Петербургского шоссе, 2, где 55-летний мужчина на легковом автомобиле Chrysler Grand Voyager сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где она позже, к сожалению, скончалась.

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