На саммите ЕС провозгласят полный отказ от российских энергоресурсов

Об этом, как выяснило агентство Reuters, говорится в проекте декларации саммита стран ЕС, который пройдет 10-11 марта в Версале.

Россия поставляет в Евросоюз почти половину потребляемого им угля, больше 40% газа и больше четверти нефти. Наиболее зависимы от российских поставок Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Лидеры ЕС также выскажут на саммите слова твердой поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом. Однако, по данным чиновников, Киеву вряд ли предложат ускоренное вступление в международный блок.