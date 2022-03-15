США и Европа готовятся помогать украинскому правительству в изгнании и повстанцам в Украине

Украинские военные с небывалым мужеством держат оборону против вторгшихся в их страну российских войск, у которых в свою очередь есть проблемы как с материально-техническим обеспечением, так и с моральным настроем. Война длится всего две недели, но чиновники и в Вашингтоне, и в европейских столицах предполагают, что российские военные еще могут собраться с силами, повстанцы будут сражаться долго, и прольется много крови. Об этом пишет The Washington Post.