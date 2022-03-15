За рубежом
15.03.2022, 07:55

США и Европа готовятся помогать украинскому правительству в изгнании и повстанцам в Украине

 
На линии фронта
На линии фронта
Foto: Priit Simson

Украинские военные с небывалым мужеством держат оборону против вторгшихся в их страну российских войск, у которых в свою очередь есть проблемы как с материально-техническим обеспечением, так и с моральным настроем. Война длится всего две недели, но чиновники и в Вашингтоне, и в европейских столицах предполагают, что российские военные еще могут собраться с силами, повстанцы будут сражаться долго, и прольется много крови. Об этом пишет The Washington Post.

Уже начинают вырисовываться идеи, как западные страны будут поддерживать украинское сопротивление. Официальные лица неохотно говорят об этих планах, поскольку в их основе лежит победа России, которая, как бы она ни была вероятна, еще не произошла. Однако по словам нескольких американских и европейских чиновников, первым шагом союзников Украины будет помощь и поддержка правительства в изгнании, которое будет руководить партизанскими операциями против российских оккупантов.

RusDelfi
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