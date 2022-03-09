Великобритания и США опять отказывают Украине в бесполетной зоне

После удара по детской больнице в Мариуполе он спросил, как долго мир будет оставаться пособником, игнорирующим террор, требуя, чтобы НАТО закрыло небо и прекратило убийства.

Корреспондент Би-би-си спросил, как Великобритания и США могут объяснить Зеленскому, что в даже и в этих обстоятельствах страны не могут ввести бесполетную зону?

Лиз Трасс ответила, что атака отвратительна, но лучший способ защитить небо - это противовоздушное вооружение, которое Великобритания сейчас поставит Украине.

"Наша цель - закончить войну, а не поощрять ее", - ответил Энтони Блинкен.

Военные самолеты НАТО в небе над Украиной приведут к прямому конфликту между США, НАТО и Россией.

По словам Блинкена, это продлит конфликт и сделает его более смертоносным.