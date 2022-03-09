09.03.2022, 21:00
Полиция меняет правила выхода на лед ряда водоемов
Foto: Argo Ingver
В связи с ухудшением состояние льда с субботы, 12 марта, будет запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер на транспортных средствах.
Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:
Чудское озеро
Нарвское водохранилище
Пешком разрешен выход на водоемы:
озеро Ванику
озеро Пабра
озеро Крийва
Псковское озеро
обозначенные части Теплого озера
Для защиты жизней полностью, как пешком, так и на транспортных средствах, запрещен выход на:
реку Нарва
озеро Паттина
территорию Теплого озера между деревней Йыэпера и ручьем Наха