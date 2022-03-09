Новости Эстонии
09.03.2022, 21:00

Полиция меняет правила выхода на лед ряда водоемов

 
фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Argo Ingver
В связи с ухудшением состояние льда с субботы, 12 марта, будет запрещен выход на лед Теплого и Псковского озер на транспортных средствах.

Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:

Чудское озеро
Нарвское водохранилище

Пешком разрешен выход на водоемы:

озеро Ванику
озеро Пабра
озеро Крийва
Псковское озеро
обозначенные части Теплого озера

Для защиты жизней полностью, как пешком, так и на транспортных средствах, запрещен выход на:

реку Нарва
озеро Паттина
территорию Теплого озера между деревней Йыэпера и ручьем Наха

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