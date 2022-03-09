Новости Эстонии
09.03.2022, 19:18

Танель Кийк: часть ограничений может исчезнуть уже в начале следующей недели

 
Грете Пыллусте
Praeguse otsuse kohaselt peab 10 päeva sümptomaatiliste koroonahaigete lisandumine haiglatesse jääma alla 25, et tõend kaoks. Selle tähiseni jõudmine veebruaris on ebatõenäoline
Praeguse otsuse kohaselt peab 10 päeva sümptomaatiliste koroonahaigete lisandumine haiglatesse jääma alla 25, et tõend kaoks. Selle tähiseni jõudmine veebruaris on ebatõenäoline
Foto: Jaanus Lensment

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал Delfi, что если тенденция снижения числа нуждающихся в больничном лечении ковид-пациентов продолжится, то смягчить ограничения можно будет уже на этих выходных или в первые дни следующей недели.

Раньше премьер-министр Кая Каллас отмечала, что если за 10 дней среднее прибавление ковид-пациентов за день будет ниже 25, то речь может идти об отмене COVID-сертификата и отмене запрета на ночную работу развлекательных заведений.

"Сегодняшние прогнозы показывают, что если имеющаяся сейчас тенденция продолжится, то мы этого пункта достигнем на этих выходных или в первые дни следующей недели", — сказал министр.

При этом Кийк отметил: смягчение ограничений не умаляет важности вакцинации — она по-прежнему крайне важна для того, чтобы защитить свое здоровье. Учитывая, к тому же, возможное появление новых штаммов COVID-19.

Смягчения ограничений не коснутся необходимости соблюдения масочного режима в закрытых помещениях. А что касается вопроса ограничения численности участников мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе, то эти цифры тоже могут быть подвергнуты корректировке. "Здесь мы ждем позиции Департамента здоровья и Научного совета", — сказал Кийк.

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