Танель Кийк: часть ограничений может исчезнуть уже в начале следующей недели

Раньше премьер-министр Кая Каллас отмечала, что если за 10 дней среднее прибавление ковид-пациентов за день будет ниже 25, то речь может идти об отмене COVID-сертификата и отмене запрета на ночную работу развлекательных заведений.

"Сегодняшние прогнозы показывают, что если имеющаяся сейчас тенденция продолжится, то мы этого пункта достигнем на этих выходных или в первые дни следующей недели", — сказал министр.

При этом Кийк отметил: смягчение ограничений не умаляет важности вакцинации — она по-прежнему крайне важна для того, чтобы защитить свое здоровье. Учитывая, к тому же, возможное появление новых штаммов COVID-19.

Смягчения ограничений не коснутся необходимости соблюдения масочного режима в закрытых помещениях. А что касается вопроса ограничения численности участников мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе, то эти цифры тоже могут быть подвергнуты корректировке. "Здесь мы ждем позиции Департамента здоровья и Научного совета", — сказал Кийк.

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