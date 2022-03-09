09.03.2022, 18:17
ВИДЕО | В Мариуполе обстреляны роддом и больница. Зеленский назвал это зверством
ФОТО: Мариупольский городской совет
По свидетельствам очевидцев и местных властей, сегодня во второй половине дня была обстреляна больница и роддом в Мариуполе.
"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в заявлении Мариупольского городского совета.
"Мариуполь. Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди, дети под обломками. Зверство! Сколько еще мир будет оставаться сообщником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо! Прекратите убийства! У вас есть сила, но вы, кажется, теряете человечность", - написал украинский президент Владимир Зеленский в "телеграме".
Информация о пострадавших уточняется, передает Би-би-си.