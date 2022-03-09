ФОТО | В Таллинне поминули горожан, погибших в ходе мартовских бомбардировок

От Общества охраны памятников старины выступил председатель общества Пеэп Пиллак, молитву прочитал старший пастор Эстонской апостольской православной церкви и капеллан Сил обороны Александр Сарапик. Кроме прошедшей в полдень на кладбище памятной церемонии, вечером в 18 часов в церкви Святого Духа состоятся концерт и поминальная служба, после которой, в 19.15, будут зажжены свечи на улице Харью.

Осиновский в своем выступлении напомнил, что 9 марта 1944 года — это один из самых черных дней в истории Таллинна, когда в результате бомбежки погибли сотни людей, и примерно треть зданий в столице Эстонии были полностью уничтожены или пострадали. ”Около двадцати тысяч оставшихся без крова людей потеряли дом, а часть из них — и своих близких. Такую ситуацию трудно представить. Ликвидация разрушительных последствий заняла годы, во многих местах хоть и построили новые здания, но следы этого можно найти в городском ландшафте до сих пор”, — сказал он.

”В этом году мы поминаем погибших при бомбежках Таллинна в особом контексте, когда в Украине бомбят жилые дома, и там гибнут люди. Больно осознавать, что государства не сумели создать необходимый международный свод правил, который позволил бы предотвратить войну в Европе”, — сказал председатель горсобрания.

Вечером 9 марта 1944 года и в последующую ночь советские военно-воздушные силы совершили две бомбовые атаки на Таллинн. В результате было уничтожено, в общей сложности, 1549 зданий, 3350 зданий получили повреждения. В результате бомбежек погибло 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военный заключенный.