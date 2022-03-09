"Никого не закроют и не объединят в принудительном порядке". Танель Кийк рассказал о планах реформы в сфере здоравоохранения

Кийк пояснил, что вопрос слияния ведомств уже долгое время обсуждается в сфере здравоохранения. Департамент здоровья также был сформирован путем объединения различных учреждений.

”Проведенный в то время анализ действительно предусматривал объединение Департамента здоровья, Департамента лекарственных средств и Института развития здоровья. Тогда по результатам анализа был создан Центр инфосистем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK)”, — отметил Кийк.

”Сейчас мы провели дополнительный анализ, касающийся в первую очередь надзора. Была проведена общая оценка всех надзорных учреждений Министерства социальных дел, в т. ч. в сфере здравоохранения, социального обеспечения и труда. Было предложено создать или по меньшей мере рассмотреть создание объединенного ведомства, которое включало бы в себя Департамент здоровья, Департамент лекарственных средств и, возможно, Трудовую инспекцию или по крайней мере часть их функций”, — сказал Кийк. Он добавил, что на сегодняшний момент была создана отдельная ведущая группа и проведены встречи с рядом учреждений. Участники встреч рассмотрели функции и деятельность Департамента здоровья и Департамента лекарственных средств и обсудили преимущества их слияния в рамках подобного ведомства с различными компетенциями.

В случае Института развития здоровья речь шла о профилактической деятельности и о лучшем взаимодействии с Больничной кассой. На данный момент деятельность Больничной кассы и Института развития здоровья частично дублируется. Разумеется, важно сохранить компетенцию в научной сфере. Это в особенности касается регистров. Поэтому перед ведущей группой была поставлена задача — проанализировать и определить, слияние каких функций было бы разумным, принесло государству пользу и помогло создать в сфере здравоохранения надежных и сильных партнеров для медицинских учреждений.