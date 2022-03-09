"Никого не закроют и не объединят в принудительном порядке". Танель Кийк рассказал о планах реформы в сфере здоравоохранения
Кийк пояснил, что вопрос слияния ведомств уже долгое время обсуждается в сфере здравоохранения. Департамент здоровья также был сформирован путем объединения различных учреждений.
”Проведенный в то время анализ действительно предусматривал объединение Департамента здоровья, Департамента лекарственных средств и Института развития здоровья. Тогда по результатам анализа был создан Центр инфосистем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK)”, — отметил Кийк.
”Сейчас мы провели дополнительный анализ, касающийся в первую очередь надзора. Была проведена общая оценка всех надзорных учреждений Министерства социальных дел, в т. ч. в сфере здравоохранения, социального обеспечения и труда. Было предложено создать или по меньшей мере рассмотреть создание объединенного ведомства, которое включало бы в себя Департамент здоровья, Департамент лекарственных средств и, возможно, Трудовую инспекцию или по крайней мере часть их функций”, — сказал Кийк. Он добавил, что на сегодняшний момент была создана отдельная ведущая группа и проведены встречи с рядом учреждений. Участники встреч рассмотрели функции и деятельность Департамента здоровья и Департамента лекарственных средств и обсудили преимущества их слияния в рамках подобного ведомства с различными компетенциями.
В случае Института развития здоровья речь шла о профилактической деятельности и о лучшем взаимодействии с Больничной кассой. На данный момент деятельность Больничной кассы и Института развития здоровья частично дублируется. Разумеется, важно сохранить компетенцию в научной сфере. Это в особенности касается регистров. Поэтому перед ведущей группой была поставлена задача — проанализировать и определить, слияние каких функций было бы разумным, принесло государству пользу и помогло создать в сфере здравоохранения надежных и сильных партнеров для медицинских учреждений.
”Сейчас никто не может стопроцентно утверждать, что это объединение состоится. В конечном итоге — это решение принимает парламент, а не правительство. Сейчас мы проводим предварительную работу, чтобы убедиться, что создание объединенных ведомств — это правильное и разумное направление” — сказал Кийк.
”Никого не закроют и не объединят в принудительном порядке. Вопрос заключается в том, как и когда максимально эффективно реорганизовать работу ведомств в сфере здравоохранения”, — заверил министр.