НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Уже скоро придет тепло!

Четверг, 10.03

Ночью: На материке ясно, на островах небольшая облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-8, на островах порывами до 11 м/с. Температура воздуха -9..-15, местами до -17, на островах и местами на западном побережье -3..-8°С.

Днем: В основном солнечная погода. Ветер южный, юго-западный 3-9, на островах и побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -4..+2°С.

Пятница, 11.03

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4-9, на островах и северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье 0..-5, во внутренних регионах материка -6..-11°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-11, на северном побережье порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С.

Суббота, 12.03

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..-6°С.

Днем: Преимущественно солнечная погода. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.

Воскресенье, 13.03

Ночью: Ясная погода. Ветер западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -3..-9, местами до -12°С.

Днем: Малооблачная погода, без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха +3..+8°С.

В начале новой недели погоду в Эстонии по-прежнему будет определять область высокого давления. Существенной облачности и осадков не ожидается, днем термометр будет показывать до +8…+9°.

В середине недели антициклон ослабеет, появится облачность, но осадков синоптики всё же не обещают. Что касается температуры воздуха, то контраст между дневными и ночными показателями сгладится — ночью не будет уже сильных морозов, а днем — прежнего тепла.