Отважный кот Ронни зарекомендовал себя среди собак на пути из Украины в Эстонию

”Все 15 животных, которых мы спасли от войны, бесспорно, очень смелые. Больше всего храбрости показал Ронни, будучи единственным котом среди 14 собак. К счастью, он обладает присущим черным котам сильным характером и самостоятельностью”, — описывают котика волонтёры.

Ронни добрался до Эстонии во вторник вечером и следующую неделю проведет в безопасности в карантине. Он спокойно прошел ветеринарный контроль, получил чип и был вакцинирован, а также впервые обошел дом. Теперь ему остаётся лишь подружиться с собаками, живущими в доме, и ждать возможности добраться до своего уже настоящего дома.

Если вы хотите поддержать дом, где проживают спасенные из Украины собаки и кот Ронни, а также пожертвовать на еду и работу ветеринара, деньги можно перечислить сюда: https://nahtamatudloomad.ee/toeta