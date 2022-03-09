СРОЧНО! Детской больнице в Киеве нужна помощь, тяжелобольных детей лечат в бомбоубежище

”Жители Эстонии и предприятия сразу же поддержали инициативу Фонда поддержки оказать помощь детской больнице в Киеве, и пожертвования стали поступать одно за другим, — сказал председатель совета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Янек Мягги. — Облегчение страданий украинских детей — это не возможность, а наша обязанность. Все, что мы можем сделать, чтобы облегчить их боль, заслуживает похвал. В этом из ряда вон выходящим кризисе мы должны поддержать тех, кому мы можем помочь больше всего. Фонд поддержки детской больницы делает все, чтобы поддержать маленьких пациентов в Киеве — чтобы их лечение не прерывалось, а травмы максимально купировались. Если вы тоже хотите оказать помощь, то можете сделать пожертвование на сайте Фонда поддержки www.toetusfond.ee, и 100% собранных средств пойдут по назначению”.

”Вчера у меня был долгий разговор с генеральным директором детской больницы ”Охматдет” в Киеве Владимиром Жовниром, который подтвердил, что ситуация очень плохая: в больницу привозят пострадавших детей, а пациентов уводят в подвал, чтобы защитить их от бомбардировок”, — рассказала руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер. По словам директора больницы, персонал больницы чрезвычайно предан делу и сплочен. Они остались в Киеве, чтобы бороться за жизнь детей во время войны. В экстремальных условиях была даже проведена одна операция по пересадке костного мозга.

”На первых порах больница еще может справляться, потому что есть запасы медикаментов и продовольствия, но нам предоставили список медикаментов и оборудования, которые требуются в первую очередь”, — рассказала Инна Крамер. ”Мы хотим предоставить то, что больше всего нужно на данный момент. Мы готовы при первой возможности передать все необходимое детской больнице в Киеве. Мы очень благодарны всем добрым людям, которые уже совершили пожертвование”.