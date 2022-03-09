КаПо обсудит изъятие права на ношение оружия у граждан РФ

Портал ERR сообщил в пятницу о том, что, согласно предложению Cоюза владельцев оружия, стоит безотлагательно изъять право на ношение оружие у людей с гражданством России или её государств-союзников, проживающих в Эстонии или имеющих здесь вид на жительство — таких граждан по данным на 2020 год было 1300.

По словам председателя бюро КаПо Харриса Пуусеппа, это предложение заслуживает вынесения на обсуждение: ”Мы должны понимать, что у граждан есть скрытые или неприкрытые предпосылки к тому, что они будут верны своей стране. При таких условиях можно ограничить права людей, если это оправдано. Но это не означает дискриминации на почве национальности. Мы говорим о гражданстве, а не народной принадлежности. Однако, если это необходимо и обосновано, тогда вполне реально ограничить ношение оружия и выдачу разрешения на ношение оружия”.

Пуусепп добавил, что органы безопасности должны оценивать всевозможную угрозу, насколько она реальна и что можно было бы предпринять для снижения потенциальной опасности.

”Мы все хотим жить в мире. В Эстонии уровень благополучия выше, если сравнивать с Россией. Наши русскоязычные граждане могут оценить то, что у нас правовое государство, и знают, каков у нас уровень ежедневного благополучия по сравнению с Россией. И это может означать то, что в качестве профилактической меры людям придется смириться с некоторыми ограничениями их прав. Однако, как только уровень опасности будет снижен, решения можно будет пересмотреть”, — намекнул Пуусепп на то, что даже если у граждан РФ изымут разрешение на ношение оружия, это будет временной мерой.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.